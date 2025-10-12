close-btn
PaySpaceMagazine

5 поширених міфів про заощадження

12.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Багато українців прагнуть відкладати кошти, але часто потрапляють у пастку фінансових міфів. Далі розглянемо декілька найпопулярніших із них

5 поширених міфів про заощадження

Фото: freepik.com

Як розповідають фахівці «Фінкульту», перший міф — заощаджувати можна лише тоді, коли багато заробляєш.

За їхніми словами, насправді головне — не розмір доходу, а регулярність. Це підтверджують дослідження поведінкових фінансів: маленькі, але постійні кроки легше перетворити на звичку. Навіть 5% від місячного доходу допоможуть поступово створити подушку фінансової безпеки.

Регулярні внески формують відчуття контролю над власними грошима і мотивують продовжувати відкладати надалі.

Міф 2. Тримати гроші вдома безпечніше, ніж у банку

Фахівці з фінансової безпеки наголошують, що готівка вдома не захищена від крадіжки, пожежі чи інфляції. Банківські депозити та поточні рахунки у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів навпаки мають захист і гарантії.

Фонд гарантування відшкодовує кошти вкладникам у межах гарантованої суми, забезпечуючи фінансову стабільність навіть у непередбачуваних ситуаціях.

Протягом дії воєнного стану в Україні та ще три місяці після його завершення Фонд відшкодовує кожному вкладнику кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Після цього періоду діятиме звичайне обмеження — до 600 тис. грн в одному банку.

Читайте також: Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

Міф 3. Довідку про систему гарантування вкладів можна не читати

Це хибне уявлення. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб — не формальність, а важливий документ, який містить інформацію про умови гарантування коштів, граничний розмір відшкодування, порядок виплат і валюту компенсації у разі банкрутства банку.

Ознайомлення з довідкою допомагає вкладнику зрозуміти свої права, уникнути непорозумінь і впевненіше планувати власні фінанси.

Міф 4. Усі банківські договори однакові — можна підписувати не читаючи

Багато вкладників підписують договір, не приділяючи уваги його змісту, але кожен пункт може вплинути на умови зберігання коштів.

Перед підписанням варто перевірити, зокрема:

  • умови пролонгації вкладу;
  • комісії за обслуговування або зняття коштів;
  • порядок нарахування та виплати відсотків — щомісяця чи наприкінці строку;
  • умови дострокового розірвання договору;
  • наявність довідки про гарантування вкладів.

Уважне ознайомлення з документами допоможе уникнути неприємних сюрпризів і фінансових втрат.

Міф 5. Достатньо одного способу заощадження

Фінансова безпека базується на диверсифікації — розподілі коштів між різними інструментами. Частину можна тримати на депозиті, частину — на рахунках із швидким доступом, а решту — у довгострокових заощадженнях або інвестиціях.

Такий підхід дає змогу збалансувати ризики, підвищити ефективність використання грошей і зробити заощадження надійними навіть у нестабільні часи.

Заощаджуйте з розумом і користю для себе — тоді гроші працюватимуть на вас, а не навпаки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто став найбагатшою людиною в історії — Forbes

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

Рубрики: ГрошіЛайфхакиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Українці можуть втратити майно через борги за комуналку 12.10.2025

Українці можуть втратити майно через борги за комуналку
Крипторинок втратив понад $400 млрд лише за добу 12.10.2025

Крипторинок втратив понад $400 млрд лише за добу
Деяким українцям доведеться заплатити удвічі більше за стаж 11.10.2025

Деяким українцям доведеться заплатити удвічі більше за стаж
Українці сплатили рекордну суму військового збору 10.10.2025

Українці сплатили рекордну суму військового збору
Хто з українців має право на пенсію у Польщі 10.10.2025

Хто з українців має право на пенсію у Польщі
Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway 09.10.2025

Стартувала нова грантова програма для оборонних стартапів — Brave-Norway
Вибір редакції
Всі
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

 Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Останні новини
Сьогодні  16:00

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків

 Сьогодні  14:30

5 поширених міфів про заощадження

 Сьогодні  11:30

BlackRock придбав криптоактивів більш ніж на $4 млрд за тиждень

 Сьогодні  10:00

Крипторинок втратив понад $400 млрд лише за добу

 11.10.2025  16:00

XRP vs Біткоїн: у якої монети більший інвестиційний потенціал

 11.10.2025  14:30

Наступна економічна криза буде серйознішою за 2008 рік — економіст

 11.10.2025  11:30

Як змінився рівень інфляції у вересні 2025 — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.