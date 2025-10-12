5 поширених міфів про заощадження

Багато українців прагнуть відкладати кошти, але часто потрапляють у пастку фінансових міфів. Далі розглянемо декілька найпопулярніших із них

Як розповідають фахівці «Фінкульту», перший міф — заощаджувати можна лише тоді, коли багато заробляєш.

За їхніми словами, насправді головне — не розмір доходу, а регулярність. Це підтверджують дослідження поведінкових фінансів: маленькі, але постійні кроки легше перетворити на звичку. Навіть 5% від місячного доходу допоможуть поступово створити подушку фінансової безпеки.

Регулярні внески формують відчуття контролю над власними грошима і мотивують продовжувати відкладати надалі.

Міф 2. Тримати гроші вдома безпечніше, ніж у банку

Фахівці з фінансової безпеки наголошують, що готівка вдома не захищена від крадіжки, пожежі чи інфляції. Банківські депозити та поточні рахунки у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів навпаки мають захист і гарантії.

Фонд гарантування відшкодовує кошти вкладникам у межах гарантованої суми, забезпечуючи фінансову стабільність навіть у непередбачуваних ситуаціях.

Протягом дії воєнного стану в Україні та ще три місяці після його завершення Фонд відшкодовує кожному вкладнику кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Після цього періоду діятиме звичайне обмеження — до 600 тис. грн в одному банку.

Міф 3. Довідку про систему гарантування вкладів можна не читати

Це хибне уявлення. Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб — не формальність, а важливий документ, який містить інформацію про умови гарантування коштів, граничний розмір відшкодування, порядок виплат і валюту компенсації у разі банкрутства банку.

Ознайомлення з довідкою допомагає вкладнику зрозуміти свої права, уникнути непорозумінь і впевненіше планувати власні фінанси.

Міф 4. Усі банківські договори однакові — можна підписувати не читаючи

Багато вкладників підписують договір, не приділяючи уваги його змісту, але кожен пункт може вплинути на умови зберігання коштів.

Перед підписанням варто перевірити, зокрема:

умови пролонгації вкладу;

комісії за обслуговування або зняття коштів;

порядок нарахування та виплати відсотків — щомісяця чи наприкінці строку;

умови дострокового розірвання договору;

наявність довідки про гарантування вкладів.

Уважне ознайомлення з документами допоможе уникнути неприємних сюрпризів і фінансових втрат.

Міф 5. Достатньо одного способу заощадження

Фінансова безпека базується на диверсифікації — розподілі коштів між різними інструментами. Частину можна тримати на депозиті, частину — на рахунках із швидким доступом, а решту — у довгострокових заощадженнях або інвестиціях.

Такий підхід дає змогу збалансувати ризики, підвищити ефективність використання грошей і зробити заощадження надійними навіть у нестабільні часи.

Заощаджуйте з розумом і користю для себе — тоді гроші працюватимуть на вас, а не навпаки.

