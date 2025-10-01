Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

Японська інвестиційна компанія Metaplanet придбала додатково 5 268 біткоїнів вартістю близько $600 млн за поточними ринковими цінами

У середу компанія оголосила, що після останньої покупки її сукупні запаси Біткоїна зросли до 30 823 BTC. Це дозволило лістингованій компанії у Токіо вийти на четверте місце серед корпоративних власників монети, випередивши Bitcoin Standard Treasury Company.

Середня ціна покупки становила 17,39 млн єн (близько $116 000) за монету, що дало сукупний обсяг інвестицій у $600 млн. Загалом Metaplanet вже накопичила Біткоїн на $3,6 млрд за середньою ціною близько $108 000. За даними BitcoinTreasuries.NET, стратегія компанії принесла нереалізований прибуток понад 7,5%.

Bitcoin Yield Metaplanet зріс до 309% наприкінці 2024 року

Компанія почала додавати Біткоїн на баланс у квітні 2024 року та нарощувала позиції швидше, ніж більшість інших корпорацій.

У звітності зазначено, що показник BTC Yield (відсоткова зміна співвідношення між сукупними біткоїн-запасами та повністю розведеною кількістю акцій) піднімався до 309,8% наприкінці 2024 року, а у 2025-му стабілізувався на рівні 33% (обсяг акцій зріс).

Зростання BTC Yield на 309% означає, що швидкість накопичення Біткоїна значно випереджала розмивання акцій: на піку кожна акція забезпечувала більш ніж утричі більшу біткоїн-експозицію, ніж на старті. Водночас у 2025 році темпи сповільнилися, і зараз показник вирівнявся.

Публічні компанії володіють понад 1 млн BTC

За даними BitcoinTreasuries.NET, публічні компанії контролюють понад 1 млн BTC вартістю близько $116 млрд. Це приблизно 4,7% від загальної пропозиції активу.

Загалом у корпоративних, державних, біржових та ETF-скарбницях перебуває 3,8 млн BTC вартістю $442 млрд.

Серед альтернативних криптовалют також формується тренд накопичення:

Ethereum-скарбниці зберігають 12,14 млн ETH на суму $52 млрд.

Solana-скарбниці досягли рівня 20,92 млн SOL, що еквівалентно приблизно $4,55 млрд, за даними Strategic SOL Reserve.

