Чи зможе XRP втримати ціну й відновити зростання в жовтні

Щоб запустити відновлення в жовтні, XRP має утриматися вище $2,75. Поштовхом може стати схвалення ETF та можливий приплив інституційного капіталу

На початку місяця XRP торгувався на рівні близько $2,77, втративши 14% за останні два тижні. Утримання цього рівня дає надію, що у жовтні почнеться відновлення.

Критичний рівень $2,75

Аналітики вважають, що ключовим є відкриття 1 вересня — близько $2,75. Цей рівень збігається з нижньою межею симетричного трикутника на денному графіку. Утримання вище трендової лінії підвищує шанси прориву вище низхідної лінії на $2,86 (100-денна SMA). Такий рух може відкрити шлях до цілі трикутника — $3,62.

Дані Glassnode показують, що саме на рівні $2,75 було придбано близько 1,58 млрд XRP, що підкреслює його важливість. Водночас зона пропозиції на $2,81 (також поруч із 100-денною SMA) може ускладнити відновлення.

Однак падіння нижче $2,75 може спровокувати новий обвал до $2,00 — ведмежої цілі симетричного трикутника.

Аналітик Hardy вважає, що XRP «залишається у сильній бичачій консолідації» й потенціал зростання зберігається, поки ціна тримається вище $2,72–$2,75. XForceGlobal додає: що довше XRP консолідується біля $2,75, то потужнішим може бути прорив. На його думку, цілі в $20–30 залишаються актуальними.

XRP може ще впасти до $2,50 перед відновленням — згідно з аналізом рівнів Фібоначчі.

Цікаве по темі: Що впливає на ціну Ethereum: проблеми екосистеми

Жовтень історично невдалий для XRP

З 2013 року XRP закривав жовтень у мінусі 7 разів із 12, із середнім падінням близько −4,58%.

Але листопад — найсильніший місяць. Період жовтень–грудень є найкращим кварталом для XRP: середнє зростання сягає 51%.

У 2024 році XRP зріс на 240% у четвертому кварталі, у 2023-му — на 20%. У 2017-му прибутковість була вибуховою — +1 064% за два місяці. Навіть у ведмежих циклах четвертий квартал завжди вирізнявся значними рухами. Це дає підстави очікувати, що у 2025 році XRP може відновитися вже з середини жовтня.

Чи стане ETF драйвером Uptober

Жовтень може дати новий імпульс завдяки очікуваним рішенням SEC щодо XRP-ETF:

Franklin Templeton: рішення перенесене на 14 листопада;

Franklin Templeton: рішення перенесене на 14 листопада; REX/Osprey: запустили XRPR 18 вересня з $38 млн обігу у перший день;

REX/Osprey: запустили XRPR 18 вересня з $38 млн обігу у перший день; Grayscale: рішення очікується 18 жовтня, тоді як дедлайни за іншими заявками — між 19 і 25 жовтня.

Аналітики оцінюють імовірність схвалення у 100% до 31 грудня. Це може відкрити доступ до $4–8 млрд інвестицій у перший рік.

Втім, ринок застерігає: частково цей сценарій уже враховано в ціні, тому схвалення ETF може стати приводом для продажів за принципом «купуй на чутках, продавай на новинах».

Джерело: Cointelegraph.