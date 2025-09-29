close-btn
Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки

29.09.2025 18:30
Ольга Деркач

28 вересня 2025 року аналітики Arkham Intelligence повідомили про незвичайну активність: після 12 років без руху коштів прокинувся один із старих біткоїн-гаманців. З адреси «1ArUG…zwaWT» невідомий користувач здійснив переказ у розмірі 400 BTC, що на момент транзакції дорівнювало близько $44 млн

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки

Фото: chatgpt.com

Криптовалюта була не переведена в один пункт призначення, а розбита на дрібніші частини — по 15 BTC, які далі відправили на кілька нових адрес. Подібна схема розподілу може свідчити про бажання власника знизити ризики.

За інформацією Lookonchain, цей гаманець уперше поповнили ще приблизно 15 років тому, і зроблено це було завдяки майнінгу. Тобто монети були здобуті в найперші роки існування Біткоїна. Власник гаманця досі залишається анонімним, як і мотиви здійснення переказу.

За той час, поки кошти перебували без руху, вартість Біткоїна зросла вражаюче — майже у 830 разів. Якщо на момент формування гаманця монета коштувала лише $135, то на день здійснення операції ціна перевищила $111 000. Саме така колосальна різниця у вартості робить подібні транзакції надзвичайно показовими. Аналітики вважають, що вони відображають готовність довгострокових власників, які тримали біткоїни ще з епохи Сатоші, почати фіксувати багатомільйонний прибуток.

Цікаве по темі: 2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

Фахівці також звертають увагу, що це не поодинокий випадок. Останні кілька місяців ринок регулярно фіксує активацію «сплячих» гаманців, створених у перші роки існування криптовалюти. Причина проста: на тлі оновлення історичних максимумів дедалі більше ранніх інвесторів виходять із тіні після багаторічного очікування, аби реалізувати свої капітали в умовах пікового інтересу до Біткоїна.

Нагадаємо, що останнє падіння Біткоїна (BTC) не лише налякало трейдерів, а й кардинально змінило розподіл статків у мережі. З 22 по 26 вересня кількість мільйонерських гаманців скоротилася на 4 464. У середньому щодня зникало 893 адреси з балансом від $1 млн.

Джерело: Incrypted.

