close-btn
PaySpaceMagazine

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів

28.09.2025 11:30
Микола Деркач

Ймовірність того, що Біткоїн впаде нижче $100 000 до початку 2026 року, різко зросла, про що свідчать дані платформи прогнозування Polymarket. Такі настрої демонструють посилення «ведмежого» тренду після напруженого тижня на ринку цифрових активів

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів

Фото: freepik.com

На Polymarket, де ставлять питання «Чи опуститься Біткоїн нижче $100 000 до 2026 року?», ймовірність зросла з 47% станом на 25 вересня до 60% на момент написання матеріалу. Ще на початку тижня, коли Біткоїн торгувався вище $117 000, ця можливість оцінювалася лише у 44% — але довіра інвесторів зникає так само швидко, як і ціновий імпульс.

Аналіз ціни BTC

Станом на 26 вересня Біткоїн торгувався на рівні $108 950, що на понад 2% нижче за добу та понад на 6% нижче за тиждень. Така «червона» динаміка відображає ширшу слабкість крипторинку, який лише за останні 24 години втратив майже $150 млрд ринкової капіталізації через хвилю ліквідацій і відтік капіталу з ризикових активів.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

За даними Polymarket, загальний обсяг ставок на контракт із датою 31 грудня 2025 року досяг $1,39 млн, що свідчить про зростання інтересу до хеджування або спекуляцій на ймовірності глибшої корекції.

Хоча такі дані, зібрані на платформах прогнозування не є дуже точними, вони відображають психологію інвесторів. Зростання ставок свідчить про побоювання, що Біткоїн може не втримати рівні підтримки на тлі посилення макроекономічного тиску та зниження ліквідності.

Втім, попереду ще три місяці 2025 року, і ринок залишається розділеним. Різкі зміни настроїв завжди були характерною рисою циклів Біткоїна, особливо у період так званого «Uptober» (бичачого жовтня).

Раніше ми також писали, що Біткоїн опустився нижче $109 тис., втративши близько 2,5% за 24 години та понад $20 млрд ринкової вартості.

XRP втратив $19 млрд ринкової вартості за тиждень: що далі

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів 27.09.2025

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів
Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів 26.09.2025

Крипторинок втратив $150 млрд за добу на тлі паніки інвесторів
Біткоїн впав нижче $109 000: що далі 26.09.2025

Біткоїн впав нижче $109 000: що далі
4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій 25.09.2025

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій
Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі 24.09.2025

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі
BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд 23.09.2025

BlackRock щойно продав цю криптовалюту на $1 млрд
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  14:30

3 способи заробляти на криптовалюті, окрім інвестування

 Сьогодні  13:00

Світовий борг стрімко зріс на $21 трлн, оновивши рекорд

 Сьогодні  11:30

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів

 Сьогодні  10:00

З 1 жовтня зміняться правила сплати ЄСВ для ФОП та самозайнятих осіб

 27.09.2025  16:00

Вчені вперше сфотографували формування нової планети

 27.09.2025  14:30

Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму

 27.09.2025  11:30

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.