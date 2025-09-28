Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів

Ймовірність того, що Біткоїн впаде нижче $100 000 до початку 2026 року, різко зросла, про що свідчать дані платформи прогнозування Polymarket. Такі настрої демонструють посилення «ведмежого» тренду після напруженого тижня на ринку цифрових активів

На Polymarket, де ставлять питання «Чи опуститься Біткоїн нижче $100 000 до 2026 року?», ймовірність зросла з 47% станом на 25 вересня до 60% на момент написання матеріалу. Ще на початку тижня, коли Біткоїн торгувався вище $117 000, ця можливість оцінювалася лише у 44% — але довіра інвесторів зникає так само швидко, як і ціновий імпульс.

Аналіз ціни BTC

Станом на 26 вересня Біткоїн торгувався на рівні $108 950, що на понад 2% нижче за добу та понад на 6% нижче за тиждень. Така «червона» динаміка відображає ширшу слабкість крипторинку, який лише за останні 24 години втратив майже $150 млрд ринкової капіталізації через хвилю ліквідацій і відтік капіталу з ризикових активів.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

За даними Polymarket, загальний обсяг ставок на контракт із датою 31 грудня 2025 року досяг $1,39 млн, що свідчить про зростання інтересу до хеджування або спекуляцій на ймовірності глибшої корекції.

Хоча такі дані, зібрані на платформах прогнозування не є дуже точними, вони відображають психологію інвесторів. Зростання ставок свідчить про побоювання, що Біткоїн може не втримати рівні підтримки на тлі посилення макроекономічного тиску та зниження ліквідності.

Втім, попереду ще три місяці 2025 року, і ринок залишається розділеним. Різкі зміни настроїв завжди були характерною рисою циклів Біткоїна, особливо у період так званого «Uptober» (бичачого жовтня).

Раніше ми також писали, що Біткоїн опустився нижче $109 тис., втративши близько 2,5% за 24 години та понад $20 млрд ринкової вартості.

XRP втратив $19 млрд ринкової вартості за тиждень: що далі

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

За матеріалами finbold.com.