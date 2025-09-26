close-btn
Біткоїн впав нижче $109 000: що далі

26.09.2025 12:30
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна різко знизилася, оновивши локальні мінімуми нижче $109 000. 25 вересня вартість монети сягнула $108 865

Фото: pixabay.com

Хоча графіки й досі вказують на те, що тиск продавців не зник, ринкові дані підтверджують: спотові покупці почали активніше накопичувати монети.

Протягом останнього тижня трейдери активно викуповували на внутрішньоденних мінімумах, але дані Hyblock показують зону ризику ліквідацій довгих позицій у діапазоні від $111 000 до $107 000.

Крім цього ризику ліквідацій, саме ринок безстрокових ф’ючерсів формує щоденну динаміку ціни Біткоїна. Потужні продажі з боку інституційних гравців (з позиціями від 1 000 до 10 млн) продовжують перевищувати спотові покупки дрібних трейдерів (100–1 000).

Попри те, що Біткоїн опустився нижче $110 000, ключовою подією дня стало відновлення балансу у спотових ордербуках на користь покупців. Індекс співвідношення заявок на купівлю (bid) та продаж (ask) повернувся у «зелену зону». Показник коливається між -1 та 1, де 0 означає рівновагу між заявками на купівлю й продаж.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $300 000 на $7 млн, завдяки цій криптовалюті

За даними Hyblock: «Якщо bid/ask ratio перевищує 0, це означає, що в ордербуку більше заявок на купівлю, ніж на продаж. Це може свідчити про зростання попиту на актив за поточною ціною».

Якщо встановити показник на глибині 10% лише для спотових бірж, видно, що покупці почали активніше заходити на ринок, коли ціна знизилася з $111 200 до $110 553. Підтвердженням цього виступає закріплений чотиригодинний показник кумулятивної дельти обсягів: на графіку помітний різкий стрибок обсягів купівлі.

Хоча спотові обсяги значно поступаються масштабам торгівлі на ринку безстрокових ф’ючерсів, повернення bid/ask ratio на користь «биків» стало першим з моменту 5–7 вересня, коли Біткоїн зріс від $107 500 до $118 200.

Джерело: Cointelegraph.

