XRP втратив $19 млрд ринкової вартості за тиждень: що далі

XRP зараз переживає різке падіння, втративши $18,94 млрд ринкової капіталізації за останні сім днів

Токен знизився з тижневого максимуму $3,13 (ринкова капіталізація $187,24 млрд) до $2,81 і $168,30 млрд, прорвавши психологічний поріг у $3 та втративши 10,22% вартості, згідно з даними Finbold та CoinMarketCap.

Корекція збіглася з ширшим розпродажем на ринку, коли між 24 і 25 вересня було ліквідовано понад $1,5 млрд криптопозицій — найбільший одноденний обсяг ліквідацій альткоїнів за більш ніж рік. Значний тиск виник після того, як Ethereum опустився нижче $4 000, що спричинило ланцюгові ліквідації серед основних монет, у тому числі XRP.

За останні 24 години обсяг торгів XRP зріс на 36,7% — до $7,19 млрд, але торгова активність здебільшого формувалася під тиском продажів. Варто зазначити, що 58% ліквідацій припадали на довгі позиції, що ще більше посилило спадний тренд.

Технічний аналіз XRP

З технічної точки зору, XRP опустився нижче рівня 50% корекції Фібоначчі на позначці $2,93, відрахованої від максимуму $3,18 21 вересня. Нині токен торгується нижче всіх основних короткострокових ковзних середніх, зокрема 7-денне SMA становить $2,95. Ведмежий перехрест MACD підтвердив зміну імпульсу, а гістограма знизилася до -0,015 — найслабшого рівня з 18 вересня.

Наступний ключовий рівень підтримки — $2,71, що збігається з 78,6% корекції Фібоначчі. Аналітик on-chain Алі Мартінес зазначив, що XRP вже захищав цей рівень під час попередніх падінь, тож він може знову стати основою для потенційного відновлення до $3,60, якщо повернеться купівельний тиск.

Експерти Finbold також прогнозують короткострокову слабкість. За допомогою ШІ аналітики спрогнозували середню ціну XRP $2,75 на кінець вересня. Найбільш оптимістичний сценарій передбачає $2,85, а найбільш песимістичний — $2,65.

Наступне випробування для XRP — чи зможе він утриматися вище $2,71 на завершення третього кварталу. З огляду на те, що каталізатори, пов’язані з ETF, відкладені на жовтень, короткострокові настрої можуть залишатися вразливими. Водночас ончейн-активність, включно з перевищенням 7 млн активних адрес у мережі XRP Ledger, продовжує підтримувати позитивніші довгострокові перспективи.

