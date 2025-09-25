3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

Попри те, що гіганти на кшталт Біткоїна (BTC) та Ethereum (ETH) залишаються у центрі уваги, крипторинок усе ще багатий на недооцінені можливості. Кілька альткоїнів торгуються «в мінусі», але саме це робить їх привабливими для інвесторів у жовтні

Аналітики Finbold дослідили ринок і виокремили три монети вартістю до $1, які демонструють потенціал для короткострокового зростання.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin наразі є восьмою за величиною криптовалютою з ринковою капіталізацією $32,23 млрд та обігом 141,08 млрд токенів. Попри те, що ціна далека від історичного максимуму $0,7376 (травень 2021 року), за останній рік вона зросла більш ніж на 113% і зараз становить $0,2330.

Ця найвідоміший мемкоїн знову у центрі уваги завдяки технічним сигналам, які вказують на можливий потужний ривок. Падіння ціни на 17% за тиждень може бути шансом для купівлі.

Аналітик Джейвон Маркс відзначає, що DOGE демонструє сигнали, схожі на попередні великі злети. Пробій рівня $0,2410 може відкрити шлях до $0,73905. Інші прогнози також вказують на можливе зростання до 800%. Крім того, активність великих інвесторів зростає: за останню добу вони викупили понад 2 млрд DOGE.

TRON (TRX)

TRON має ринкову капіталізацію $31,63 млрд і обіг 94,66 млрд TRX. Наразі він торгується по $0,3342, що на 122% вище, ніж рік тому.

TRON вирізняється як одна з ключових блокчейн-платформ для смартконтрактів, особливо завдяки тісній інтеграції зі стейблкоїнами. У вересні він навіть обігнав Ethereum за обсягами операцій із Tether (USDT), перевівши 62 млрд токенів за добу.

Цікаве по темі: 4 причини, чому Біткоїн не може повторити історичні максимуми золота та акцій

Щодня мережа TRON обробляє близько $24 млрд — більше, ніж Ethereum із його $20 млрд. Вона має понад 2,5 млн активних користувачів щодня і вже понад 11 млрд транзакцій. Це поєднання високої активності та домінування в сегменті стейблкоїнів робить TRON темною конячкою наступної хвилі криптоадаптації.

VeChain (VET)

VeChain із ринковою капіталізацією $31,63 млрд є найменшою серед трьох обраних монет. Обіг становить 85,98 млрд VET, ціна — $0,0222. За тиждень вона впала на 12%, що відкриває можливість «купити на просадці».

Попри це, VeChain залишається цікавою інвестицією дешевше $1 завдяки фокусу на реальному бізнес-застосуванні. Партнерства з такими компаніями, як BMW, підсилюють її практичну цінність.

Відомий криптоаналітик Міхаель ван де Поппе додав VET у свій список спостереження. Він назвав поточну структуру «ідеальною для прориву» після довгої консолідації. За його словами, прорив вище $0,025 може дати до 200% прибутку, повторивши сценарії минулих циклів.

Також VeChain приваблює можливістю отримувати додатковий дохід зі стейкінгу токена. А негативний фон у світовій економіці, за словами ван де Поппе, лише створює дисбаланс між реальною цінністю проєкту та ринковим песимізмом.

Джерело: Finbold.