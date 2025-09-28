3 способи заробляти на криптовалюті, окрім інвестування

Заробіток на криптоактивах став популярним заняттям серед інвесторів із підвищеною толерантністю до ризику. На ринку дійсно можна отримати значні прибутки з різних цифрових валют

Та водночас криптовалюта лишається вкрай волатильним інструментом. Якщо ви не хочете вкладати гроші напряму, але прагнете використати криптовалюту для заробітку, є кілька альтернативних варіантів.

Стейкінг криптовалюти

Стейкінг — це процес «заморожування» крипти для забезпечення роботи блокчейна з механізмом proof-of-stake.

За це ви отримуєте винагороди. Так працює, наприклад, мережа Ethereum, яка використовує proof-of-stake як енергоощадну альтернативу майнінгу, що застосовується в Біткоїні.

В обмін на підтримку стабільності та безпеки мережі ви отримуєте більше монет тієї криптовалюти, яку застейкали. Це нагадує депозит у банку: кошти блокуються на певний час, а власник отримує відсотки.

Хмарний майнінг

Хмарний майнінг передбачає оренду обладнання для видобутку криптовалют у дата-центрах. Замість купувати дороге «залізо», ви користуєтеся сервісом провайдера онлайн і отримуєте винагороду за майнінг.

Але цей варіант не позбавлений ризиків: чимало компаній у цій сфері мають непрозорі схеми комісій і можуть призвести до збитків. Тому важливо обирати лише перевірених постачальників і добре розуміти структуру витрат.

Загалом хмарний майнінг може приносити прибуток тоді, коли вартість здобутих монет зростає.

Ліквідні пули

Участь у ліквідному пулі схожа на стейкінг: ви блокуєте криптовалюту для забезпечення ліквідності на децентралізованих біржах. Учасники пулів отримують спеціальні LP-токени, які підтверджують їхню частку, і заробляють на комісіях із кожної транзакції трейдерів.

Щоб підвищити прибуток, варто обирати токени з високим обсягом торгів, адже це означає більше комісійних зборів. Якщо ж сам токен зростає в ціні, ваша частка теж дорожчає. Проте слід уважно відстежувати платформні комісії, які можуть «з’їсти» частину доходу.

