Крипторинки у понеділок, 29 вересня, показали рідкісне зростання після минулих глибоких просідань. Проте відновлення може виявитися короткочасним

Попри нову хвилю заголовків про мита, інфляція наразі виглядає стриманою. Водночас ситуація на ринку праці залишається невизначеною.

Минулого тижня базовий індекс інфляції PCE збігся з прогнозами, що зміцнило надії на подальше зниження ставок Федеральною резервною системою США (ФРС).

Дослідник макроекономіки Capital Flows зазначає: «Цього тижня показники ринку праці почнуть показувати, чи криві дохідності підуть угору, чи ФРС все ж знизить реальні ставки ще більше, створюючи умови для шаленого росту на ринках акцій, золота, срібла та Біткоїна».

Аналітики Kobeissi Letter додають: «Ринки уважно стежать за засіданнями ФРС у жовтні та грудні, очікуючи нових даних».

Головні економічні події 29 вересня — 3 жовтня:

вівторок, 30 вересня: дані щодо кількості відкритих вакансій і рівня споживчої довіри — початок важливого тижня статистики по ринку праці;

Цікаве по темі: 3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

ФРС має два ключові мандати — цінова стабільність і повна зайнятість. Тому зміни на ринку праці безпосередньо впливають на її рішення.

Нещодавно заступниця голови ФРС з банківського нагляду Мішель Боуман заявила, що рішучі зниження ставок необхідні, аби запобігти погіршенню ситуації на ринку праці.

«Останні дані свідчать про помітно крихкіший ринок праці, тоді як інфляція, якщо не враховувати мита, тримається лише трохи вище нашої цілі», — пояснила Боуман.

Негативні дані або цифри, нижчі від очікуваних цього тижня, можуть посилити цей аргумент.

Стан крипторинку

У понеділок крипторинки знову у «зеленій зоні», чого давно не було. Загальна капіталізація піднялася на 2,2% — до $3,95 трлн, намагаючись відіграти частину втрат минулого тижня:

Біткоїн в моменті повернувся вище $112 000, але не зміг подолати опір і відкотівся до $111 640;

Ethereum додав 2,5%, піднявшись до $4 140, але також почав знижуватися;

серед альткоїнів краще виглядали Solana, Cardano, Chainlink, Hyperliqui та Avalanche, однак усі вони зазнали серйозних розпродажів тиждень тому.

Джерело: CryptoPotato.