XRP готується до прориву — аналітики

Криптовалюта XRP зміцнила позиції, піднявшись від мінімумів початку тижня. Це сталося після корекції, спричиненої перегрітим ринком та надмірним використанням кредитного плеча

Технічні індикатори та ончейн-дані свідчать, що пара XRP/USD готова до розвороту тренду в напрямку $4.

Симетричний трикутник та шанс на ріст на 42%

За даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, XRP відбився від нижньої межі симетричного трикутника на денному графіку. Ця фігура зазвичай вказує на зниження волатильності перед потужним рухом.

У випадку XRP прорив вище рівня $3 може запустити розворот тренду з потенційною ціллю $4,08, що означає зростання на 42% від поточних рівнів. Перед цим «бикам» доведеться подолати бар’єри на $3,40 та багаторічний максимум $3,66.

Аналітик CasiTrades звернула увагу на формування «подвійного дна» поблизу $2,70. На її думку, цей патерн лишається чинним доти, доки ціна утримується вище $2,70.

Ключові рівні підтримки — $2,79 та $2,70; пробій нижче відкриє шлях до $2,58. Зверху головні цілі — $4 та $4,40.

Інший аналітик, CryptoBull, прогнозує, що XRP може досягти $5 вже у жовтні, якщо підтвердиться прорив із фігури «бичачий прапор».

Чи допоможе акумуляція китів

Попри побоювання нових втрат, індикатори показують, що XRP має всі шанси продовжити висхідний рух.

Зокрема, метрика Santiment показує зростання запасів у гаманцях із балансом від 1 млн до 10 млн монет. Лише за два дні вони докупили ще 30 млн XRP, довівши сумарні запаси до 6,77 млрд (11% від обігу). Це свідчить, що великі гравці не продавали на падінні, а навпаки накопичували позиції.

Такі дії знижують тиск на продаж і формують ціновий «фундамент», що може привабити дрібних інвесторів.

Крім того, з 22 серпня спостерігається стійкий приплив у чистій позиції власників XRP після серії відтоків у липні–на початку серпня, коли трейдери фіксували прибутки біля $3,66.

Більшість акумуляції відбулася в діапазоні $2,70–$3. Це підтверджує, що інвестори не виходять із ринку, а готуються до можливого продовження зростання.

