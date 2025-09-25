close-btn
Morgan Stanley готується запустити торгівлю криптовалютами

25.09.2025 21:00
Ольга Деркач

Morgan Stanley протягом кількох місяців планує відкрити для роздрібних клієнтів можливість торгувати криптовалютами через підрозділ E-Trade. У банку називають це трансформаційним моментом для всієї індустрії управління статками

Фото: freepik.com

Для ліквідності, зберігання та розрахунків Morgan Stanley співпрацює зі стартапом Zerohash.

«Ми активно готуємося до запуску торгівлі криптовалютами за партнерською моделлю для клієнтів E-Trade у першій половині 2026 року», — зазначив керівник напряму wealth management Джед Фінн.

Morgan Stanley став одним із найактивніших великих банків, які просувають криптовалюти після того, як позиція уряду США щодо технології змінилася з приходом адміністрації Дональда Трампа. Минулого року управління статками принесло банку майже половину всього доходу, що робить цей сегмент для Morgan Stanley важливішим, ніж для конкурентів.

Поточний крок став наступним етапом у впровадженні криптоінструментів традиційними фінансовими гравцями.

Раніше, близько чотирьох років тому, Morgan Stanley та Goldman Sachs почали пропонувати своїм багатим клієнтам біткоїн-фонди через таких партнерів, як Galaxy Digital. Але зараз Morgan Stanley готується дати можливість прямої купівлі криптовалют — без сторонніх керуючих компаній, що означає нижчі комісії, але й більші ризики. Спершу планують запустити торгівлю Біткоїном, Ethereum та Solana.

Цікаве по темі: 3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

Фінн пояснив, що банк готується до майбутнього, в якому заможні клієнти очікуватимуть керувати традиційними й цифровими активами в єдиному середовищі. Для цього Morgan Stanley розробляє власний гаманець, щоб виступати кастодіаном цифрових активів клієнтів.

«Можливість торгувати криптовалютами — це лише вершина айсберга», — підкреслив він.

Токенізація активів

Банк планує допомогти клієнтам зберігати не лише криптовалюти, а й токенізовані версії традиційних фінансових активів.

На думку Фінна, цей процес «суттєво змінить» сферу wealth management.

«Ми бачимо величезний потенціал криптопростору — не лише як інвестиційного інструменту для наших клієнтів, а й у сфері DLT та токенізації загалом», — додав Фінн.

Джерело: CNBC.

