Morgan Stanley готується запустити торгівлю криптовалютами

Morgan Stanley протягом кількох місяців планує відкрити для роздрібних клієнтів можливість торгувати криптовалютами через підрозділ E-Trade. У банку називають це трансформаційним моментом для всієї індустрії управління статками

Для ліквідності, зберігання та розрахунків Morgan Stanley співпрацює зі стартапом Zerohash.

«Ми активно готуємося до запуску торгівлі криптовалютами за партнерською моделлю для клієнтів E-Trade у першій половині 2026 року», — зазначив керівник напряму wealth management Джед Фінн.

Morgan Stanley став одним із найактивніших великих банків, які просувають криптовалюти після того, як позиція уряду США щодо технології змінилася з приходом адміністрації Дональда Трампа. Минулого року управління статками принесло банку майже половину всього доходу, що робить цей сегмент для Morgan Stanley важливішим, ніж для конкурентів.

Поточний крок став наступним етапом у впровадженні криптоінструментів традиційними фінансовими гравцями.

Раніше, близько чотирьох років тому, Morgan Stanley та Goldman Sachs почали пропонувати своїм багатим клієнтам біткоїн-фонди через таких партнерів, як Galaxy Digital. Але зараз Morgan Stanley готується дати можливість прямої купівлі криптовалют — без сторонніх керуючих компаній, що означає нижчі комісії, але й більші ризики. Спершу планують запустити торгівлю Біткоїном, Ethereum та Solana.

Фінн пояснив, що банк готується до майбутнього, в якому заможні клієнти очікуватимуть керувати традиційними й цифровими активами в єдиному середовищі. Для цього Morgan Stanley розробляє власний гаманець, щоб виступати кастодіаном цифрових активів клієнтів.

«Можливість торгувати криптовалютами — це лише вершина айсберга», — підкреслив він.

Токенізація активів

Банк планує допомогти клієнтам зберігати не лише криптовалюти, а й токенізовані версії традиційних фінансових активів.

На думку Фінна, цей процес «суттєво змінить» сферу wealth management.

«Ми бачимо величезний потенціал криптопростору — не лише як інвестиційного інструменту для наших клієнтів, а й у сфері DLT та токенізації загалом», — додав Фінн.

Джерело: CNBC.