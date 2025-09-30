3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

Ринок криптовалют знову пішов угору. Ті, хто хоче скористатися можливістю у $4 трлн секторі, шукають найпривабливіші активи

Біткоїн все ще на 10% нижче свого історичного максимуму у $124 128, зафіксованого минулого місяця. Водночас його домінування слабшає, і інтерес інвесторів перемикається на провідні альткоїни та мемкоїни, багато з яких у 2024–2025 роках оновили рекорди.

Ключовим драйвером стали дві знакові події у США. Спершу президент США Дональд Трамп підписав закон GENIUS Act — перший всеосяжний регуляторний акт щодо стейблкоїнів. А невдовзі SEC оголосила про запуск Project Crypto — ініціативи для адаптації фондового законодавства до епохи цифрових активів.

На цьому тлі найбільшу увагу отримали активи, які інвестори розглядають як перспективні для купівлі перед можливим булл-раном.

XRP: лідер міжнародних платежів і головний альткоїн 2025 року

XRP у липні злетів до $3,65 після ухвалення GENIUS Act, перевищивши пік 2018 року ($3,40). Зараз монета торгується біля $2,84 — на 22% нижче останнього максимуму.

Сильна сторона XRP — використання у міжнародних грошових переказах як дешевшої й швидшої альтернативи SWIFT. Його позиції підсилюють визнання ООН та американських фінансових інституцій.

Ripple активно закріплює свій вплив у регуляторній сфері: CEO Бред Гарлінгхаус брав участь у засіданні Білого дому щодо криптополітики, а запуск стейблкоїна RLUSD демонструє прагнення компанії зайняти частку зростаючого ринку стейблкоїнів.

Зараз індикатор RSI тримається на рівні 42, що відкриває потенціал для подальшої корекції та вигідної купівлі. У жовтні очікуються нові рішення щодо ETF, які можуть швидко підняти XRP вище $4.

Цікаве по темі: Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

Dogecoin: мемкоїн №1 на шляху до $1

Dogecoin був створений у 2013 році як жарт, але з часом став найвідомішим мемкоїном із капіталізацією $34,8 млрд.

Він увійшов у мейнстрім у 2021 році завдяки підтримці Ілона Маска, Snoop Dogg та Джина Сіммонса. У травні 2025 року спекуляції навколо можливого запуску Dogecoin-ETF у США підняли ціну вище $0,25. Зараз DOGE торгується на рівні $0,23.

Попит на DOGE підживлюється його реальним використанням: Tesla приймає токен для окремих платежів, а PayPal і Revolut розширюють інтеграцію. RSI близько 44 свідчить про потенціал зростання. У разі збереження тренду Dogecoin може протестувати $0,50 у жовтні, а культова ціль $1 залишається на горизонті.

Shiba Inu: мемкоїн із реальною користю серед топових криптопроєктів

Shiba Inu з’явився у 2020 році й став другим за капіталізацією мемкоїном ($7 млрд).

SHIB виглядає менш спекулятивним, ніж більшість мемкоїнів, і більше схожим на blue chip. Зараз він коштує $0,00001176.

Технічний аналіз показує кілька бичачих формацій, і прорив $0,000022 може відкрити шлях до $0,00003 уже у жовтні. При сильному булл-ралі можливе зростання у діапазон $0,00006–0,00009.

SHIB відрізняється від більшості мемкоїнів наявністю реальних застосувань: власна мережа Shibarium (Layer-2 на Ethereum) для здешевлення транзакцій.

Джерело: CryptoNews.