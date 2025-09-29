close-btn
Віталік Бутерін позбувся цих 2 криптовалют

29.09.2025 20:30
Ольга Деркач

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін знову сколихнув крипторинок. Цього разу він позбувся великих обсягів мемкоїнів, які отримав безкоштовно, обмінявши їх на Ethereum та стейблкоїни

Фото: unsplash.com, youtube.com

За даними блокчейну Etherscan, 28 вересня гаманець Бутеріна vitalik.eth продав 150 млрд токенів PUPPIES за 28,58 ETH — приблизно $114 700 на момент угоди.

В окремій транзакції він також конвертував 1 млрд токенів іншого мемкоїна ERC20 у 13 889 USDC, отримавши трохи більше ніж $13 800.

Що відомо про операції Бутеріна

Угоди відбулися з різницею у кілька годин і повторюють знайомий сценарій. Бутерін регулярно відмовляється від так званих «еірдропів» — безкоштовних розподілів мемкоїнів — і швидко їх продає.

Його продажі зазвичай розцінюють не як сигнал для ринку, а радше як демонстрацію небажання зберігати спекулятивні активи, які він не запитував.

Цікаве по темі: 2 перегріті криптовалюти, якими не варто торгувати цього тижня

Цього разу операції відбулися на тлі зростання уваги до ринку Ethereum. ETH торгується близько $4 100, тоді як Біткоїн в моменті опускався нижче $110 000, а ринок загалом пережив складний тиждень.

Попри те, що обсяги цих продажів незначні порівняно з капіталізацією Ethereum у $495 млрд, будь-які рухи з гаманця Бутеріна привертають особливу увагу. Вони знову запускають дискусії про життєздатність мемкоїнів, позиціонування Ethereum та спекулятивну активність роздрібних інвесторів.

Великі ончейн-операції відомих гаманців — від акумуляції «китами» до розпродажів біткоїнів мільйонерами — дедалі більше формують ринкові настрої у періоди волатильності.

Нагадаємо, що заробіток на криптоактивах став популярним заняттям серед інвесторів із підвищеною толерантністю до ризику. На ринку дійсно можна отримати значні прибутки з різних цифрових валют. Та водночас криптовалюта лишається вкрай волатильним інструментом. Якщо ви не хочете вкладати гроші напряму, але прагнете використати криптовалюту для заробітку, є кілька альтернативних варіантів.

Джерело: Finbold.

