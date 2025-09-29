Віталік Бутерін позбувся цих 2 криптовалют

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін знову сколихнув крипторинок. Цього разу він позбувся великих обсягів мемкоїнів, які отримав безкоштовно, обмінявши їх на Ethereum та стейблкоїни

За даними блокчейну Etherscan, 28 вересня гаманець Бутеріна vitalik.eth продав 150 млрд токенів PUPPIES за 28,58 ETH — приблизно $114 700 на момент угоди.

В окремій транзакції він також конвертував 1 млрд токенів іншого мемкоїна ERC20 у 13 889 USDC, отримавши трохи більше ніж $13 800.

Що відомо про операції Бутеріна

Угоди відбулися з різницею у кілька годин і повторюють знайомий сценарій. Бутерін регулярно відмовляється від так званих «еірдропів» — безкоштовних розподілів мемкоїнів — і швидко їх продає.

Його продажі зазвичай розцінюють не як сигнал для ринку, а радше як демонстрацію небажання зберігати спекулятивні активи, які він не запитував.

Цього разу операції відбулися на тлі зростання уваги до ринку Ethereum. ETH торгується близько $4 100, тоді як Біткоїн в моменті опускався нижче $110 000, а ринок загалом пережив складний тиждень.

Попри те, що обсяги цих продажів незначні порівняно з капіталізацією Ethereum у $495 млрд, будь-які рухи з гаманця Бутеріна привертають особливу увагу. Вони знову запускають дискусії про життєздатність мемкоїнів, позиціонування Ethereum та спекулятивну активність роздрібних інвесторів.

Великі ончейн-операції відомих гаманців — від акумуляції «китами» до розпродажів біткоїнів мільйонерами — дедалі більше формують ринкові настрої у періоди волатильності.

Нагадаємо, що заробіток на криптоактивах став популярним заняттям серед інвесторів із підвищеною толерантністю до ризику. На ринку дійсно можна отримати значні прибутки з різних цифрових валют. Та водночас криптовалюта лишається вкрай волатильним інструментом. Якщо ви не хочете вкладати гроші напряму, але прагнете використати криптовалюту для заробітку, є кілька альтернативних варіантів.

Джерело: Finbold.