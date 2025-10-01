close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot

01.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Технічні індикатори свідчать, що Біткоїн (BTC) може перевищити $140 000 до кінця 2025 року, попри поточну фазу консолідації

Біткоїн досягне $145 000 вже до кінця року — TradingShot

Фото: pixabay.com

Такий прогноз зробив відомий криптоаналітик TradingShot. У своєму дописі на TradingView він звернув увагу на 20-тижневу ковзну середню (1W MA20), яка й надалі визначає напрямок ринку.

За словами експерта, саме цей індикатор історично слугував ключовим орієнтиром для бичачих фаз Біткоїна. З квітня 2025 року криптовалюта щоразу утримувала висхідний тренд, коли тижнева свічка закривалася вище 1W MA20. У рідкісних випадках, коли ціна падала нижче цього рівня (наприклад, у червні 2023-го), спад продовжувався доти, доки Біткоїн не тестував або не наближався до довгострокової лінії підтримки — 1W MA50.

Останні ринкові рухи ще раз підтвердили важливість цього рівня. Вже втретє з 25 серпня Біткоїн закрив тиждень вище 1W MA20, перетворивши його на стійку підтримку. Це посилює аргументи на користь подальшого зростання, доки цей рівень зберігається.

Цікаве по темі: Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

Історично відскоки від цієї структури давали ралі понад 90%. Навіть найслабше зростання поточного циклу склало 96,38%. Якщо повториться подібний рух, то ціль на грудень 2025 року становитиме близько $145 000.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $115 400, піднявшись на 1,67% за останню добу та на 2,53% за тиждень.

Зараз ціна знаходиться вище 50-денної SMA ($113 849) та зберігає значний відрив від 200-денної SMA ($104 380). Така конфігурація сигналізує про здоровий довгостроковий ап-тренд, адже ціна утримується вище ключового індикатора середньострокової сили — 200-денної середньої.

Індекс RSI (14 днів) на рівні 52,51 демонструє нейтральний стан: актив не є ані перекупленим, ані перепроданим, що вказує на збалансований імпульс.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи зможе XRP втримати ціну й відновити зростання в жовтні

Що впливає на ціну Ethereum: проблеми екосистеми

3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у жовтні

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин 01.10.2025

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин
Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна 01.10.2025

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна
Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі 30.09.2025

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі
Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки 29.09.2025

Біткоїн-кит здійснив переказ після 12 років сплячки
Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів 28.09.2025

Чи впаде Біткоїн нижче $100 000 до 2026 — прогноз експертів
Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів 27.09.2025

Щодня зникає майже тисяча Біткоїн-мільйонерів
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  20:00

Крипторинок зріс на $70 млрд менш ніж за 30 хвилин

 Сьогодні  19:30

Metaplanet увійшла в топ-5 власників Біткоїна

 Сьогодні  19:00

Отримати статус платіжної установи стало простіше: НБУ змінив процедуру

 Сьогодні  18:00

НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов

 Сьогодні  17:30

Україну накрила потужна магнітна буря: причини та наслідки

 Сьогодні  17:00

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

 Сьогодні  16:30

ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.