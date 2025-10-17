Сільпо може вийти на ринок Польщі

Французька компанія Carrefour збирається виставити на продаж свої активи у Польщі. Серед потенційних покупців неочікувано опинилася українська мережа «Сільпо», що належить до Fozzy Group. Компанія вже кілька років заявляє про амбіції вийти на польський ринок

Про це пише польське видання Wiadomosci Handlowe.

Fozzy Group — другий за масштабом продуктовий ритейлер в Україні після АТБ. Станом на кінець червня 2025 року група мала 840 магазинів під брендами «Сільпо» (основна мережа), «Фора», «Thrash!Траш», Fozzy, Le Silpo, Favore та Foodpod — за даними GT Partners Ukraine. Ці показники не враховують торговельні точки на тимчасово окупованих територіях. Порівняно з 2024 роком компанія збільшила мережу на 14 магазинів.

Fozzy вже працює у Польщі — поки що непомітно

У квітні портал wiadomoscihandlowe.pl повідомив, що Fozzy Group уже вийшла на польський ринок «чорним ходом». Українці не відкривали власні магазини, але володіють 90% акцій зареєстрованої наприкінці 2023 року компанії IDKFA IDCLIP, яка за франчайзинговою моделлю керує магазином Carrefour у Познані. Решта 10% належить Мачею Гавронському, керівнику логістики та ланцюга постачань у Fozzy Group. Завдяки цьому зв’язку компанія вже отримала певне уявлення про роботу Carrefour у Польщі, особливо про франчайзингову частину бізнесу французів.

За словами Мацея Гавронського, участь «Сільпо» у цьому проєкті є радше фінансовою інвестицією. Спільне управління познанським магазином не можна вважати повноцінним виходом на ринок. Однак відомо, що власник мережі, Володимир Костельман, уже давно має намір створити мережу супермаркетів у Польщі.

«На півдорозі реалізації свого стратегічного плану Carrefour 2026 та у відповідь на зміну ринкових умов Група Carrefour розпочала аналіз свого бізнес-портфеля, що охоплює всі напрями діяльності та організаційні моделі. У зв’язку з триваючим процесом ми не коментуємо ринкові чутки на цю тему», — повідомила пресслужба Carrefour Polska.

При цьому є і деякі проблеми, зокрема, головна перешкода — логістика…

«Найближчий розподільчий центр Сільпо знаходиться у Львові, понад 200 км від Любліна та понад 300 км від Кракова. Без власного розподільчого центру в Польщі обслуговування великої кількості супермаркетів буде складним, — повідомив Ігор Гугля, директор GT Partners Ukraine та експерт з українського ринку роздрібної торгівлі, пише НВ. — За нашими оцінками, навіть для обслуговування громадян України лише в Польщі потрібна мережа щонайменше 150−200 магазинів».

