Чи зобов’язані «сплячі ФОПи» сплачувати податки

13.10.2025 14:50
Ольга Деркач

«Сплячими» називають фізичних осіб-підприємців, які не отримують доходів, але залишаються офіційно зареєстрованими. Виникає питання — чи повинні вони платити податки

Фото: freepik.com

Про це розповідає податковий консультант Михайло Смокович, пише Новини.Live.

Єдиний соціальний внесок для «сплячих ФОПів»

З 1 січня 2025 року всі підприємці на спрощеній системі оподаткування втратили воєнну пільгу зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Раніше вона дозволяла самостійно вирішувати, чи сплачувати внески до держбюджету. Тепер ФОПи зобов’язані щомісяця перераховувати мінімум 1 760 грн, навіть за відсутності прибутку.

Винятки зроблено для окремих категорій українців:

  • пенсіонерів, які отримують виплати;
  • осіб з інвалідністю;
  • ФОПів, офіційно працевлаштованих (у тому числі за сумісництвом), за яких ЄСВ сплачує роботодавець;
  • чинних військовослужбовців;
  • осіб у трирічній відпустці по догляду за дитиною.

Ці підприємці можуть не сплачувати ЄСВ навіть у разі наявності доходів.

Єдиний податок і військовий збір

Для 1 і 2 груп спрощеної системи ставки єдиного податку (ЄП) і військового збору (ВЗ) фіксовані, тобто не залежать від доходів. Станом на жовтень 2025 року:

  • ЄП — 303,80 грн/міс. (1 група), 1 600 грн/міс. (2 група);
  • ВЗ — 800 грн/міс. для обох груп.

Підприємці 3 групи сплачують податки у відсотках від доходу за квартал. Якщо фінансових надходжень немає, сплачувати потрібно лише ЄСВ. На загальній системі ФОПи повністю звільняються від податкових зобов’язань за відсутності прибутку.

Пільги також передбачені для підприємців, зареєстрованих у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (якщо реєстрація відбулася до початку бойових дій), а також для військових.

Як зменшити податкове навантаження

За словами Михайла Смоковича, існує кілька способів мінімізувати податкові витрати у разі відсутності доходу.

  • Перший — подати заяву на податкові канікули. Це звільняє від сплати податків лише на один місяць.
  • Другий варіант — перейти на 3 групу спрощеної системи або на загальну систему. У першому випадку доведеться платити лише ЄСВ, у другому — підприємець звільняється від усіх податкових зобов’язань.
  • Третій шлях — закрити ФОП, якщо діяльність не ведеться тривалий час. Багато українців відкладають це через страх перед ліквідаційною перевіркою, хоча фактично така процедура є стандартною і не становить ризику для сумлінних підприємців.

Раніше ми також писали, що в Україні готові змінити підхід до оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти — № 14025 і № 14026. Якщо їх ухвалять, онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking тощо стануть податковими агентами: вони будуть збирати інформацію про доходи користувачів, передавати її до податкової та автоматично утримувати податки. Новий порядок може набути чинності вже з 2026 року.

Для продавців це означатиме зміни у способі взаємодії з державою. Частина доходів залишиться неоподатковуваною, а в окремих випадках навіть не доведеться реєструвати ФОП. Водночас для тих, хто веде регулярну комерційну діяльність через інтернет, правила стануть жорсткішими та прозорішими.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
