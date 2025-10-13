close-btn
Мережа Lviv Croissants відкрила новий заклад у США

13.10.2025 17:50
Ольга Деркач

Українська франчайзингова мережа Lviv Croissants продовжує експансію на американському ринку. Новий заклад відкрився в місті Кент, штат Вашингтон, неподалік Сіетла

Фото: freepik.com

Це вже третя локація бренду у США — після дебюту в Розвеллі (штат Джорджія), де також створили виробничий хаб, і нещодавнього відкриття у Фейр-Окс, Каліфорнія.

Як зазначив засновник бренду Андрій Галицький, Lviv Croissants прагне «ділитися частинкою Львова з людьми у всьому світі». У Сіетлі відвідувачів зустрічає знайомий аромат свіжої випічки, кава та тепла атмосфера, яку бренд асоціює з українським комфортом і гостинністю.

Новий заклад відкрили у партнерстві з родиною Жуковських, а також за участі команд Fast Food Franchising Group USA та Fast Food Franchising Group Ukraine. Саме ця група компаній володіє брендом Lviv Croissants і керує мережею з центральним офісом у Львові.

Сьогодні Lviv Croissants — міжнародна мережа ресторанів, що спеціалізується на круасанах. Вона налічує понад 180 закладів в Україні, 11 у Польщі, а також по одному у Франції, Словаччині, Чехії, Кореї та США.

Цікаве по темі: Lviv Croissants відкрились на київському вокзалі

Lviv Croissants відомі своєю концепцією невеликих площ і простих інженерних рішень, що знижує інвестиційний поріг і підвищує рентабельність для франчайзі. Меню для американських закладів створювали українські шеф-кухарі із залученням фокус-груп. Серед начинок — авокадо, бекон і арахісова паста, а також салати, супи та розширений вибір холодних напоїв.

Адреса нового закладу: Lviv Croissants, 321 Ramsay Way, Suite 110, Kent, Seattle, WA.

Нагадаємо, що Lviv Croissants вийшла на ринок Південної Кореї. Пекарня знаходиться в діловому районі Goddeok Business Valley в Сеулі за адресою 353-23 Godeok-dong.

Джерела: Андрій Галицький, «Вікіпедія».

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСША
