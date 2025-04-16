Lviv Croissants відкрились на київському вокзалі

15 квітня на другому поверсі залізничного вокзалу Київ-Пасажирський запрацював новий франчайзинговий заклад мережі Lviv Croissants. Він розташований у зоні фудкорту між 5 і 6 коліями

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу компанії.

Власником став чинний військовослужбовець, який уже мав досвід ведення бізнесу на вокзалі — раніше він управляв пекарнею на цій локації. На відкриття нового формату він інвестував близько 2 млн грн і очікує, що вкладення окупляться протягом року.

У новому закладі враховано потреби людей з інвалідністю — зокрема, облаштовано зону замовлень відповідної висоти. Нова пекарня вирізняється відкритим плануванням без звичних стін. Співзасновник Lviv Croissants Андрій Галицький підкреслив, що це одна з фішок нового простору.

«Для нас це виклик, стандартний асортимент довелося скоротити на 40%», — розповів він.

Меню також зазнало оновлення — тепер у ньому є нова фірмова позиція під назвою «Залізний круасан», а також пляшковані лимонади та салати в зручному пакуванні.

«Круасани випікатимемо на місці, страви готуватимемо з-під ножа», — сказав він.

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Площа нової точки становить майже 100 квадратних метрів. Її запропонували партнеру замість попередньої локації, де в лютому відкрилася «Книгарня Є», повідомив керівник Вокзальної компанії Укрзалізниці Сергій Олійник.

«Згідно з ветеранською політикою УЗ, за військовими-залізничниками зберігаються їхні робочі місця. Логічно, що й бізнес військових має бути захищеним», — пояснила пресслужба УЗ.

Укрзалізниця не розголошує вартість оренди, зауваживши, що партнер працює на тимчасових умовах, але співпраця триває не перший рік.

За словами Галицького, головна перевага локації — великий пасажиропотік: щодня вокзал проходить 40 000–50 000 людей. Новий франчайзі розраховує на 300–400 чеків на день.

Мережа Lviv Croissants залишається лідером серед українських ресторанних брендів: станом на квітень 2025 року вона нараховує понад 180 закладів по Україні, а також представлена в Польщі (11 точок), Словаччині, Чехії, США та Франції — по одному закладу в кожній із цих країн.

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