Lviv Croissants виходить на ринок ще однієї країни

Українська мережа пекарень Lviv Croissants готується до відкриття свого першого закладу в Південній Кореї

Компанія підтвердила цю інформацію виданню AIN.

«Ми виходимо на корейський ринок. Плануємо відкриття ближче до кінця місяця (квітня 2025 року)», — заявили у Lviv Croissants.

Пекарня з’явиться в діловому районі Goddeok Business Valley в Сеулі за адресою 353-23 Godeok-dong. Наразі триває пошук менеджера для нової локації.

Мережа працює за франчайзинговою моделлю. Станом на зараз вона налічує понад 178 закладів в Україні, 11 — у Польщі, а також по одній пекарні у Словаччині та США.

Нещодавно Lviv Croissants також відкрила свою першу пекарню у Франції. Франшизу придбали місцеві бізнесмени, серед яких є власники ресторану, відзначеного зіркою Мішлен. Новий заклад розташований на Rue d’Antibes — одній із головних торгових вулиць міста. Його площа становить 70 кв. м, а для відвідувачів передбачено 13 посадкових місць у приміщенні та 24 на відкритій терасі.

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Франчайзі в Європі отримують таку ж підтримку від центрального офісу: аналіз конкурентів, пошук постачальників і персоналу, маркетинг, юридичну допомогу, вибір обладнання та предметів інтер’єру. Тому, скоріше за все, таку ж підтримку отримають і франчайзі у Південній Кореї.

Український офіс також займається пошуком та навчанням персоналу. Адміністратори і лінійний персонал проходять тренування на діючих локаціях, а потім продовжують навчання в новій пекарні.

Lviv Croissants — це компанія, яка за 10 років виросла в національну франчайзингову мережу із широким асортиментом великих свіжовипечених круасанів з різними начинками. Першу пекарню Lviv Croissants відкрито 5 березня 2015 року у Львові за адресою проїзд Крива Липа, 9.

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