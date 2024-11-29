Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

Найбільша мережа кав’ярень України Aroma Kava, до складу якої входить понад 200 закладів, офіційно розширила свою присутність, відкривши нову кав’ярню в самому серці Варшави

Це вже восьма велика українська компанія в сегменті громадського харчування, яка освоює польський ринок, повідомляє Forbes.

Перша Aroma Kava у Польщі розпочала свою роботу на вулиці Маршалковській, 136. Цікаво, що раніше тут розташовувався ресторан мережі Subway, згідно з інформацією Google Maps. Сусідство нового закладу доповнюють супермаркет Carrefour та відділення банку Millennium.

За словами співінвестора Aroma Kava Геннадія Гайдабури, розвиток мережі в Польщі відбуватиметься за франчайзинговою моделлю. Першими партнерами-франчайзі стали українці, які вже тривалий час мешкають у Польщі.

Aroma Kava пропонує кілька форматів закладів. Найкомпактніші займають лише 6-9 кв. м, тоді як великі кафе розташовуються у приміщеннях до 150 кв. м.

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Заклад у Варшаві представляє один із найбільших форматів мережі. За словами представників Aroma Kava, витрати на відкриття кав’ярні у Польщі перевищують українські на 30-40%, але конкретні фінансові дані компанія не розголошує.

Кав’ярня у Варшаві стала не першою спробою Aroma Kava вийти на міжнародний ринок. У 2020 році мережа відкрила франчайзинговий заклад у центрі Мінська, але він припинив роботу з початком повномасштабної війни.

Другу спробу розширення за кордон компанія здійснила у січні 2023 року, цього разу обравши Європу. Кав’ярня по франшизі запрацювала в студентському районі Софії, столиці Болгарії.

Нагадаємо, що українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни. Протягом цього року «Дарниця» зареєструвала 8 найменувань ліків у 6 нових країнах. Загалом продукція компанії доступна у 22 країнах.

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Допоміжні джерела: ucsc.org.ua.