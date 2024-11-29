close-btn
PaySpaceMagazine

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

29.11.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Найбільша мережа кав’ярень України Aroma Kava, до складу якої входить понад 200 закладів, офіційно розширила свою присутність, відкривши нову кав’ярню в самому серці Варшави

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі Фото: aromakava.ua

Це вже восьма велика українська компанія в сегменті громадського харчування, яка освоює польський ринок, повідомляє Forbes.

Перша Aroma Kava у Польщі розпочала свою роботу на вулиці Маршалковській, 136. Цікаво, що раніше тут розташовувався ресторан мережі Subway, згідно з інформацією Google Maps. Сусідство нового закладу доповнюють супермаркет Carrefour та відділення банку Millennium.

За словами співінвестора Aroma Kava Геннадія Гайдабури, розвиток мережі в Польщі відбуватиметься за франчайзинговою моделлю. Першими партнерами-франчайзі стали українці, які вже тривалий час мешкають у Польщі.

Aroma Kava пропонує кілька форматів закладів. Найкомпактніші займають лише 6-9 кв. м, тоді як великі кафе розташовуються у приміщеннях до 150 кв. м.

Цікаве по темі: Нова пошта планує вихід на ринок США: названо терміни

Заклад у Варшаві представляє один із найбільших форматів мережі. За словами представників Aroma Kava, витрати на відкриття кав’ярні у Польщі перевищують українські на 30-40%, але конкретні фінансові дані компанія не розголошує.

Кав’ярня у Варшаві стала не першою спробою Aroma Kava вийти на міжнародний ринок. У 2020 році мережа відкрила франчайзинговий заклад у центрі Мінська, але він припинив роботу з початком повномасштабної війни.

Другу спробу розширення за кордон компанія здійснила у січні 2023 року, цього разу обравши Європу. Кав’ярня по франшизі запрацювала в студентському районі Софії, столиці Болгарії.

Нагадаємо, що українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни. Протягом цього року «Дарниця» зареєструвала 8 найменувань ліків у 6 нових країнах. Загалом продукція компанії доступна у 22 країнах.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український парфумерний бренд виходить на ринок Канади

Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України

Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок ще однієї країни ЄС

Допоміжні джерела: ucsc.org.ua.

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Власник «Сільпо» придбав і перезапустив відомий інтернет-магазин 29.11.2024

Власник «Сільпо» придбав і перезапустив відомий інтернет-магазин
Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання 29.11.2024

Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання
UPD. Податки для ФОП підвищать вже з нового року — Железняк 28.11.2024

UPD. Податки для ФОП підвищать вже з нового року — Железняк
ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться 28.11.2024

ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться
Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу 27.11.2024

Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу
Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість 27.11.2024

Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість
Вибір редакції
Всі
Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення
ТОП статей 29.11.2024

Чи може ШІ зашкодити фінансовому сектору: реальна загроза чи перебільшення

 Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
Останні новини
Сьогодні  19:00

Вчені створили незвичайні плавучі сонячні батареї: чим особливі

 Сьогодні  18:20

10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024

 Сьогодні  17:40

НБУ анонсував тестування е-гривні: як відбуватиметься

 Сьогодні  17:07

«Доступні ціни»: Аврора та Sense Bank презентують нову категорію кешбеку

 Сьогодні  17:00

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

 Сьогодні  16:20

Мінцифри оголосило про співпрацю з Meta у сфері ШІ: що створять

 Сьогодні  15:40

Українська Aroma Kava вийшла на ринок Польщі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber