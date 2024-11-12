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Український парфумерний бренд виходить на ринок Канади

12.11.2024 20:20
Микола Деркач
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Відомий харківський парфумерний бренд Bibliotheque de Parfum відкриє перший бутик у Торонто, Канада

Український парфумерний бренд виходить на ринок Канади

Український парфумерний бренд виходить на ринок Канади Фото: freepik.com

Про це виданню AIN розповіли у компанії.

За словами засновниці бренду Лори Некрасової, у Канаді все досить чітко регламентовано законодавством, всі продукти повинні пройти перевірку та отримати дозвільну документацію. На її оформлення команда Bibliotheque de Parfum витратила декілька місяців.

Офіційна реєстрація, відкриття рахунків, пошук та оренда приміщення у Канаді майже неможлива без консультантів, наголосила Некрасова. Лише реєстрація компанії за допомогою акредитованої бухгалтерської компанії коштувала близько $700.

«Складно знайти й орендувати приміщення. Це справжній квест, бо в Канаді для цього потрібен рієлтор, який від вашого імені веде всю комунікацію з власником приміщення. Щоб винайняти приміщення, потрібно отримати рекомендації від трьох громадян Канади, підтвердити наявність коштів на оренду, а також показати свої банківські виписки та кредитний скоринг», — цитує видання засновницю бренду.

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Наразі команда вже почала підкорювати ринок Канади, зокрема, створила соцмережі, сайт для Дому Bibliotheque в Канаді, а також набрала команду для роботи в новій країні.

Нагадаємо, що Bibliotheque de Parfum — це бренд нішевої парфумерії, створений Лорою Некрасовою у 2019 році. Основна його ідея полягає у створенні ароматів, здатних пробудити уяву. Унікальна продукція — результат співпраці з парфумерами з різних куточків Європи, які прагнуть перетворити парфуми на мистецтво.

Після початку повномасштабної війни Некрасова перемістила виробництво в Чернівці, продовжуючи працювати над популяризацією бренду. У 2022 році Bibliotheque de Parfum взяла участь у міжнародній виставці в Італії, що стало важливим кроком на шляху до освоєння європейського ринку. Бренд впевнено розвивається, демонструючи унікальний підхід до парфумерного мистецтва та залишаючи слід у світі нішевої парфумерії.

Нагадаємо, що Канада у жовтні направила в Україну $300 млн у рамках фінансової допомоги.

Також нещодавно національний поштовий оператор Укрпошта підписав з Поштою Канади двосторонню угоду. Вона стосується продовження дії знижок на тарифи: 10% на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME».

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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