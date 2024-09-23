Укрпошта підписала угоду з Поштою Канади

Національний поштовий оператор Укрпошта підписав з Поштою Канади двосторонню угоду

Угода стосується продовження дії знижок на тарифи: 10% на габаритні посилки та 15% на «Дрібний пакет PRIME». Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож ми з партнерами вирішили продовжити дію знижок. Відправляти можна з будь-якого з 7 000+ відділень Укрпошти до будь-якого з 6200+ відділень Пошти Канади і навпаки. Тарифи діють в обидва напрямки. На відміну від конкурентів, їхати до 2-3 відділень у країні не потрібно, бо доставляємо у будь-яке місто чи село в Україні та Канаді», — заявили в Укрпошті.

Смілянський також подякував команді Пошти Канади за підтримку України на всіх рівнях із першого дня повномасштабного вторгнення, а також за надання технічної та фінансової допомоги Укрпошті.

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«Таких справжніх друзів у світі небагато, — написав він. — Але це ще не все. Терміни доставки з України до Канади зараз становлять 7-14 днів завдяки участі DHL Global Match. З Канади до України трохи більше. Тож домовилися опрацювати нові логістичні шляхи для суттєвого покращення термінів».

Смілянський наголосив, що ці новини стануть додатковою можливістю для збільшення обсягів бізнесу на новому ринку.

«А я дякую нашій міжнародній команді за її роботу в режимі 24/7, що такі угоди стали можливими. Працюємо далі, бо є ще декілька країн, де маємо досягти схожого результату. Далі буде», — сказав генеральний директор Укрпошти.

Також він додав, що подібні угоди щодо США та Великої Британії вже в процесі.

Нагадаємо, що Укрпошта заборонила грошові перекази за посилки для ФОПів. Укрпошта оголосила про заборону виплати переказів післяплати готівкою ФОПам. Починаючи з 30 серпня, підприємці можуть отримати гроші за посилку лише на картку або власний поточний рахунок.

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