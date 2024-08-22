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Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу

22.08.2024 11:40
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта анонсував оновлення послуги доставки документів за кордон майже у всі точки світу

Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу

Укрпошта доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу Фото: wikipedia.org, freepik.com

Про це Укрпошта оголосила у своєму Telegram-каналі.

Укрпошта та Міністерство закордонних справ (МЗС) уже підписали відповідний меморандум.

«З вересня ваші документи, зокрема новий закордонний паспорт, можна буде легко отримати будь-де у світі завдяки співпраці МЗС та Укрпошти», — пишуть в Укрпошті.

Як це працюватиме:

  • ваш документ виготовлять в Україні;
  • ви оплатите послугу в електронному кабінеті на сайті Укрпошти;
  • Укрпошта доставить документ на адресу дипломатичної установи України в країні, де ви його замовляли.

Ціна послуги — $6 та 10 грн ПДВ. Для порівняння, зараз — від 70 до 100+ доларів залежно від країни.

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«Поки що отримати свої документи можна лише в дипломатичній установі, бо згідно із законодавством України необхідна подвійна верифікація. Надалі планується доставка на адресу отримувача», — додали в Укрпошті.

Нагадаємо, що оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці. Укрпошта стала партнеркою програми лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі». Тепер клієнти зможуть оплатити поштові послуги за допомог балів, накопичених з поїздок потягами Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що Укрпошта змінила тарифи на послуги. Згідно з оновленими тарифами вартість відправлень «Стандарт» збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи  «Експрес» по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн — до перегляду тарифів.

Крім того, МВФ погодив створення банку Укрпошти. Влада має підготувати законопроєкт щодо нової спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, яка має на меті швидке вирішення зростаючих проблем фінансової доступності шляхом використання наявної інфраструктури, наприклад, поштової мережі.

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Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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