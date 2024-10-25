Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок ще однієї країни ЄС

Українська мережа пекарень Lviv Croissants відкрила свій перший заклад в ще одній з країн Євросоюзу

Новий заклад відкрився у Чехії. Про це повідомляє мережа Lviv Croissants у на своєму сайті.

«У Празі є все: і казкові замки, і вражаючі мости, і смачне пиво. Єдине, чого бракувало, — це культових круасанів родом зі Львова. Але ми виправили цю прикрість. Зустрічай перші Lviv Croissants у Чехії», — йдеться в повідомленні.

Заклад розташований в самому центрі Праги, неподалік від Карлового мосту.

«Ідеальна локація, щоб після довгої прогулянки відновити сили і поділитися враженнями про місто, зустрічатися з друзями на каву і круасани, ходити щодня з колегами на ланч або приходити самому, щоб відкривати все нові й нові смаки. Ідеальна локація, щоб вперше скуштувати солоний круасан і назавжди закохатися у Lviv Croissants. Впевнені, і туристам, і місцевим це під силу, — пишуть у Lviv Croissants. — Осінь у Празі цього року по-особливому затишна. Завдяки нашим партнерам і Lviv Croissants. Вітаємо з відкриттям і бажаємо вдалої круасанової пригоди в Чехії!».

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Франчайзі в Європі отримують таку ж підтримку від центрального офісу: аналіз конкурентів, пошук постачальників і персоналу, маркетинг, юридичну допомогу, вибір обладнання та предметів інтер’єру.

Український офіс також займався пошуком та навчанням персоналу. Адміністратори і лінійний персонал проходять тренування на діючих локаціях у Польщі або Україні, а потім продовжують навчання в новій пекарні.

Lviv Croissants – це компанія, яка за 9 років виросла в національну франчайзингову мережу із широким асортиментом великих свіжовипечених круасанів з різними начинками. Першу пекарню Lviv Croissants відкрито 5 березня 2015 року у Львові за адресою проїзд Крива Липа, 9.

Нагадаємо, що до цього Lviv Croissants зʼявилася у Словаччині, а також дебютувала на ринку США.

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