Один з континентів Землі розколюється — учені

Ми всі живемо на складній мережі пазлів, які, завдяки гарячому липкому центру Землі, постійно зміщуються, генеруючи землетруси, створюючи гори і розриваючи континенти на частини — що, до речі, зараз відбувається з Африкою

Доречно зазначити, що цей сейсмічний розкол не є тим, про що варто турбуватися, і, можливо, ми, як вид, не проживемо достатньо довго, щоб побачити його. Великий розлом має відбутися через десятки мільйонів років, перш ніж ми побачимо кардинально інший світ, але зміни можуть бути дуже значними.

Тріщина пов’язана зі Східноафриканською рифтовою системою, однією з найбільших рифтових систем у світі, що тягнеться вниз на тисячі кілометрів через кілька країн Африки, включаючи Ефіопію, Кенію, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Руанду, Бурунді, Замбію, Танзанію, Малаві і Мозамбік. Коли відбудеться розкол, він відокремить меншу Сомалійську плиту від більшої Нубійської в рамках кропіткого повільного процесу, який триває вже близько 25 мільйонів років.

Драматична тріщина в Кенійській рифтовій долині в 2018 році змусила інтернет дуже схвильовано обговорювати концепцію розриву континентів. Це була дуже вражаюча тріщина, але така, що, можливо, мала мало спільного з геологічним майбутнім Африки; дехто припускає, що вона, швидше за все, була викликана ерозією ґрунту. Однак її розташування є цікавим.

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«Залишаються питання, чому вона утворилася саме в цьому місці і чи пов’язана її поява взагалі з нинішнім Східноафриканським розломом, — написала Люсія Перес Діас, на той час постдокторська дослідниця в Дослідницькій групі динаміки розломів при Лондонському королівському університеті Голловей. — Чому вона утворилася саме в цьому місці? Чи може тріщина бути результатом ерозії м’яких ґрунтів, що заповнюють старий розлом, пов’язаний з рифтом».

Процес втрати великим африканським континентом свого східного плеча буде повільним і поступовим, а не раптовим, схожим на мультиплікаційний розкол, і коли це врешті-решт станеться, очікується, що дві плити розділить величезне море. Шокуюча концепція для сучасної людини, але це процес, через який Земля проходить знову і знову.

Колись усі континенти були об’єднані в один, відомий як Пангея, але під дією тектонічних плит його розірвало. Є ще й знайдені скам’янілості, які свідчать про те, що давні види жили в місцях, які зараз географічно відокремлені один від одного. Це стосується мезозавра, вимерлого роду рептилій, скам’янілості якого були знайдені в Південній Америці та Африці, згідно з даними Американського музею природничої історії.

Вважається, що континенти зближувалися і розходилися щонайменше три рази в історії Землі. Відхід Східної Африки, схоже, буде наступним на черзі.

Нагадаємо, що вчені з’ясували походження більшості метеоритів, що впали на Землю. Науковці змогли простежити походження понад 70% метеоритів, що впали на Землю. Усього їх відносять до трьох родин: Массалії, Карін і Короніс.

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За матеріалами: IFL Science.