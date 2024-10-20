Вчені розробили технологію, значно швидшу за 5G

Дослідники UCL встановили новий рекорд бездротової передачі даних, досягнувши швидкості 938 Гбіт/с у діапазоні частот 5-150 ГГц, що у 9380 разів перевищує середню швидкість 5G у Великобританії. Цей прорив, що поєднує радіо- та оптичні технології, обіцяє швидший та надійніший бездротовий зв’язок протягом наступних кількох років

Дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) встановили новий світовий рекорд у галузі бездротової передачі даних, проклавши шлях до швидшого та надійнішого бездротового зв’язку.

Команда успішно відправила дані по повітрю зі швидкістю 938 гігабіт на секунду (Гбіт/с) у рекордному діапазоні частот 5-150 гігагерц (ГГц).

Ця швидкість у 9380 разів перевищує найкращу середню швидкість завантаження 5G у Великобританії, яка наразі становить 100 мегабіт на секунду (Мб/с) або більше. Загальна пропускна здатність 145 ГГц більш ніж у п’ять разів перевищує попередній світовий рекорд бездротової передачі даних.

Зазвичай бездротові мережі передають інформацію за допомогою радіохвиль у вузькому діапазоні частот. Сучасні методи бездротової передачі даних, такі як Wi-Fi та мобільний зв’язок 5G, переважно працюють на низьких частотах нижче 6 ГГц.

Але перевантаження у цьому діапазоні частот обмежує швидкість бездротового зв’язку.

Дослідники з UCL Electronic & Electrical Engineering подолали це «вузьке місце», передаючи інформацію через значно ширший діапазон радіочастот, вперше об’єднавши радіо- та оптичні технології. Результати описані у новому дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Lightwave Technology.

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Очікується, що таке більш ефективне використання бездротового спектру допоможе задовольнити зростаючий попит на пропускну здатність і швидкість бездротової передачі даних протягом наступних трьох-п’яти років.

Доктор Чжисін Лю, старший автор дослідження з UCL Electronic & Electrical Engineering, сказав:

«Сучасні системи бездротового зв’язку намагаються не відставати від зростаючого попиту на високошвидкісний доступ до даних, а пропускна здатність останніх кількох метрів між користувачем і оптоволоконною мережею стримує нас».

За його словами, рішення полягає у використанні більшої кількості доступних частот для збільшення пропускної здатності, зберігаючи при цьому високу якість сигналу та забезпечуючи гнучкість у доступі до різних частотних ресурсів. Це дає змогу створити надшвидкісну та надійну бездротову мережу, яка долає «вузьке місце» між користувацькими терміналами та інтернетом.

«Наш новий підхід вперше поєднує дві існуючі бездротові технології — високошвидкісну електроніку та фотоніку міліметрового діапазону — для подолання цих бар’єрів. Ця нова система дозволяє передавати великі обсяги даних на безпрецедентних швидкостях, що матиме вирішальне значення для майбутнього бездротового зв’язку», — наголосив вчений.

Висновок

Так, для подолання нинішніх обмежень бездротових технологій дослідники з UCL розробили новий підхід, який поєднує передову електроніку, що добре працює в діапазоні 5-50 ГГц, і технологію під назвою фотоніка, яка використовує світло для генерування радіоінформації, що добре працює в діапазоні 50-150 ГГц.

Команда згенерувала високоякісні сигнали, поєднавши електронні цифро-аналогові генератори сигналів зі світловими генераторами радіосигналів, що дозволило передавати дані в широкому діапазоні частот від 5 до 150 ГГц.

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За матеріалами scitechdaily.com.