Вчені створили батарею, яка перетворює світло, тепло та рух на електроенергію

Створена технологія дозволяє акумулятору перетворювати навколишню енергію на корисну. Вже почалося її активне впровадження

Південнокорейська компанія DEOGAM представила революційну батарею, яка може в наступні роки докорінно змінити процес генерування електроенергії.

Вченим вдалось розробити технологію, що захоплює та перетворює навколишню енергію на корисну. Це дозволяє пристроям самостійно виробляти електроенергію за допомогою тепла, руху або джерела світла.

Акумулятор містить передові матеріали та використовує інтелектуальну інженерію для збору енергії з навколишнього середовища за допомогою фотоелектричних, п’єзоелектричних елементів і термоелектричних генераторів.

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DEOGAM вже почала тестувати новий акумулятор у 500 таксі Hyundai Ioniq 5 в Чеджу, Південна Корея. Якщо результати будуть успішними, планується впровадити технологію в електромобілі ЄС вже до квітня 2025 року.

Однак нова батарея може стати революційною не лише для електромобілів, а й для носимих пристроїв, смартфонів та пристроїв Інтернету речей. Наприклад, розумні годинники та фітнес-трекери зможуть виробляти енергію з тепла і руху тіла. У смартфонах екрани можуть працювати як сонячні панелі, заряджаючи акумулятор протягом дня. А пристрої Інтернету речей і гаджети для «розумного» будинку можуть стати самодостатніми, зводячи до мінімуму необхідність частої заміни батарей.

Компанія успішно продемонструвала свої прототипи і наразі зосереджена на масштабуванні виробництва та встановленні партнерств з виробниками електроніки. Акумулятори для збору енергії від DEOGAM можуть інтегрувати у споживчі товари протягом наступних 2 років.

Нагадаємо, компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею, яка була розроблена в широко використовуваному циліндричному форм-факторі 18650.

Це досягнення має потенціал відкрити нову еру екологічних та економічно вигідних замінників звичайних літій-іонних акумуляторів.

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За матеріалами Interesting Engineering