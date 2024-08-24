Вчені створили крихітну батарею для мікророботів

Новітня батарея може стати майбутнім світової медицини і не тільки

Мініатюрну батарею створили інженери Массачусетського технологічного інституту. Вона дозволить розробляти автономних роботів розміром із клітину, які зможуть доставляти ліки усередині організму або, наприклад, виявляти протікання у газопроводах.

Нова батарея має розміри 0,1 мм в довжину та 0,002 мм в ширину — приблизно з товщину людської волосини. Пристрій здатний вловлювати кисень із повітря і використовувати його для окислення цинку, створюючи струм до 1 вольта. Цього достатньо для живлення невеликих схем та сенсорів, йдеться в статті, опублікованій в Science Robotics.

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Одна з основних проблем при розробці мініатюрних роботів — забезпечення їх достатньою кількістю енергії. Для нового зразка лабораторія використовувала батареї типу «цинк-повітря», які мають триваліший термін служби завдяки високій щільності енергії та широко використовуються в слухових апаратах.

Батарея складається з цинкового електрода, з’єднаного з платиновим електродом, вбудованим у смужку полімеру SU-8, що часто використовується в мікроелектроніці. Під час взаємодії електродів з молекулами кисню в повітрі цинк окислюється і випускає електрони, які течуть до платинового електрода, створюючи струм.

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Де можна застосувати новітню батарею

Батарея може виробляти достатньо енергії для роботи актуатора – в цьому випадку, підняття й опускання роборуки. Батарея також може живити мемристор (електричний компонент, який може запам’ятовувати події), змінюючи свій електричний опір, і мікросхему годинника, яка дозволяє роботичним пристроям відстежувати час.

Крім того, крихітна батарея забезпечує достатню потужність для роботи двох різних типів сенсорів, які змінюють свій електричний опір при виявленні хімічних речовин у середовищі. Один сенсор – з дисульфіду молібдену атомарної товщини, інший – з вуглецевих нанотрубок.

Одне із застосувань – створення мініатюрних роботів, які можуть бути введені в організм людини, щоб знаходити потрібні ділянки та випускати ліки, наприклад, інсулін, а потім розпадатися.

Нагадаємо, компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею, яка була розроблена в широко використовуваному циліндричному форм-факторі 18650.

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За матеріалами MIT News