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Вчені створили крихітну батарею для мікророботів

24.08.2024 11:00
Дарія Шуть
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Новітня батарея може стати майбутнім світової медицини і не тільки

Вчені створили крихітну батарею для мікророботів

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Мініатюрну батарею створили інженери Массачусетського технологічного інституту. Вона дозволить розробляти автономних роботів розміром із клітину, які зможуть доставляти ліки усередині організму або, наприклад, виявляти протікання у газопроводах.

Нова батарея має розміри 0,1 мм в довжину та 0,002 мм в ширину — приблизно з товщину людської волосини. Пристрій здатний вловлювати кисень із повітря і використовувати його для окислення цинку, створюючи струм до 1 вольта. Цього достатньо для живлення невеликих схем та сенсорів, йдеться в статті, опублікованій в Science Robotics.

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Одна з основних проблем при розробці мініатюрних роботів — забезпечення їх достатньою кількістю енергії. Для нового зразка лабораторія використовувала батареї типу «цинк-повітря», які мають триваліший термін служби завдяки високій щільності енергії та широко використовуються в слухових апаратах.

Батарея складається з цинкового електрода, з’єднаного з платиновим електродом, вбудованим у смужку полімеру SU-8, що часто використовується в мікроелектроніці. Під час взаємодії електродів з молекулами кисню в повітрі цинк окислюється і випускає електрони, які течуть до платинового електрода, створюючи струм.

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Де можна застосувати новітню батарею

Батарея може виробляти достатньо енергії для роботи актуатора – в цьому випадку, підняття й опускання роборуки. Батарея також може живити мемристор (електричний компонент, який може запам’ятовувати події), змінюючи свій електричний опір, і мікросхему годинника, яка дозволяє роботичним пристроям відстежувати час.

Крім того, крихітна батарея забезпечує достатню потужність для роботи двох різних типів сенсорів, які змінюють свій електричний опір при виявленні хімічних речовин у середовищі. Один сенсор – з дисульфіду молібдену атомарної товщини, інший – з вуглецевих нанотрубок.

Одне із застосувань – створення мініатюрних роботів, які можуть бути введені в організм людини, щоб знаходити потрібні ділянки та випускати ліки, наприклад, інсулін, а потім розпадатися.

Нагадаємо, компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею, яка була розроблена в широко використовуваному циліндричному форм-факторі 18650.

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За матеріалами MIT News

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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