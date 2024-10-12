Популярному домену .io загрожує закриття: причина

3 жовтня британський уряд оголосив, що відмовляється від суверенітету над невеликим тропічним атолом в Індійському океані, відомим як острови Чагос. Острови будуть передані сусідній острівній державі Маврикій

Рішення про передачу островів новому власнику призведе до втрати одного з найулюбленіших доменів верхнього рівня для технологічної та ігрової індустрії: .io.

Домен .io часто використовується в технологічній сфері, оскільки його асоціюють з абревіатурою для «введення/виведення». Проте це домен верхнього рівня з кодом країни (ccTLD), і він пов’язаний з політикою, що виходить за рамки цифрового світу.

Офіційно .io — і незліченна кількість вебсайтів — зникне. У той час, коли домени можуть коштувати мільйони доларів, це шокуюче нагадування про те, що існують сили за межами інтернету, які все ще впливають на наше цифрове життя.

Видалення цілої країни або території з карти світу відбувається неймовірно рідко, тож можна запитати, чому процес видалення домену так чітко задокументований. Настільки автоматичний. Такий остаточний. Відповідь проста: історія.

Існує дві організації, відповідальні за домени та інтернет-адреси. IANA вирішує, яким повинен бути домен верхнього рівня, наприклад, .com, .org, .uk або .nz, а яким — ні. З розвитком інтернету стало зрозуміло, що потрібна більш офіційна структура. У 1998 році IANA стала частиною нової організації: Інтернет-корпорації з присвоєння імен і номерів (ICANN).

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Може здатися, що ці дві організації виконують буденні функції. Але саме їм довелося приймати одні з найскладніших рішень в глобальному інтернеті.

19 вересня 1990 року IANA створила домен .su для СРСР. Після розпаду СРСР домен передали Росії, яка погодилась з його поступовим закриттям, але чітких правил не встановили. Через це .su став малоконтрольованим простором для кіберзлочинності.

У 1992 році, після розпаду Югославії, IANA не знала, хто повинен контролювати домен .yu. Це призвело до невизначеності й академічного шпигунства. У 2006 році, після проголошення незалежності Чорногорії, IANA створила нові домени .rs і .me, запланувавши закриття .yu. Вона також впровадила нові правила і терміни закінчення дії доменів.

Саме ці правила будуть застосовані до домену .io. Вони чіткі та зрозумілі. Як тільки код країни перестане існувати, домен також повинен припинити своє існування, в ідеалі — протягом трьох-п’яти років.

Домен .io став популярним серед стартапів, особливо тих, що займаються криптовалютами. Ці компанії часто ототожнюють себе з одним із початкових принципів інтернету — кіберпростір надає певну форму незалежності тим, хто ним користується. Проте саме довгий хвіст реальної історії може змусити їх до серйозних змін.

IANA може змінити свої власні правила і дозволити .io продовжити своє існування. Гроші говорять, і багато з них пов’язані з доменами .io. Однак історія СРСР та Югославії все ще нагадує про себе, і IANA може відчути, що гра з доменами верхнього рівня може обернутися проти неї самої.

Що б не сталося, попередження для майбутніх засновників технологій є чітким: будьте обережні при виборі домену верхнього рівня.

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За матеріалами: Every.