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PaySpaceMagazine

Українська IT-компанія вийшла на ринок ЄС

06.09.2024 17:00
Ольга Деркач
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Українська IT-компанія CHM Software, розробник POS-системи Paykit, восени 2024 року розширила свою діяльність на ринок Європейського Союзу

Українська IT-компанія вийшла на ринок ЄС

Українська IT-компанія вийшла на ринок ЄС Фото: freepik.com

Як стало відомо AIN.UA, першим європейським ринком для Paykit стала Литва. Там партнери компанії — Čekis, постачальник торгового обладнання та програмного забезпечення для роздрібної сфери.

У результаті цієї співпраці Paykit отримав доступ до тисячі потенційних клієнтів, а литовські підприємці змогли скористатися перевагами сучасного касового програмного забезпечення.

Модель партнерства, що передбачає адаптацію продукту до локальних умов та подальшу підтримку, може стати базовою стратегією Paykit на інших ринках Європи та світу. На цей момент CHM Software веде переговори з потенційними партнерами у Латвії, Польщі, Іспанії, Румунії, Молдові та Казахстані.

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CHM Software — це українська IT-компанія з 14-річним досвідом створення програмного забезпечення для бізнесу. Основними продуктами компанії є Paykit, Chameleon POS та HOREKER, які покривають різні ринкові ніші.

Нагадаємо, що Нова пошта вийде на ринки ще двох країн ЄС до кінця року. NOVA (Нова пошта) хоче розпочати роботу в Австрії та Нідерландах вже до кінця цього року. За перші пів року 2024-го відділення Nova Post з’явились у чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. Загалом за два роки Нова пошта відкриється у 16 країнах, з урахуванням двох запланованих.

Раніше ми писали, що українська фармкомпанія вийшла на ринок Нової Зеландії. Фармацевтична компанія «Дарниця» розширює міжнародну присутність та вийшла на ринок ще однієї країни з власним препаратом.

Крім того, українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США. Мережа пекарень Lviv Croissants здійснила свій дебют на американському ринку, відкривши перший заклад у передмісті Атланти, штат Джорджія. Це стало вже третім міжнародним кроком компанії після розширення в Польщі та Словаччині.

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Рубрики: ЄвросоюзКомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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