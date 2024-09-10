Український Kormotech вийшов на ринок Малайзії

Найбільша українська компанія з виробництва кормів для домашніх тварин продовжує активно розширювати свою присутність на світових ринках, зокрема в регіоні Південно-Східної Азії

Kormotech стала першою українською компанією, яка налагодила експорт кормів для тварин до Малайзії. Місцеві споживачі тепер можуть придбати продукцію на спеціалізованих онлайн-майданчиках та у фізичних магазинах. Цей крок відкриває перед українською продукцією нові перспективи на одному з найбільш динамічних ринків Азії.

«Pet food ринок у Малайзії має великий потенціал. Його річний обсяг сягає 339 мільйонів євро та 92 800 тонн», — зазначив Едуард Бабенко, керівник стратегічного бізнес-напрямку Україна, Молдова та Південно-Східна Азія у Kormotech.

Вихід на ринок Малайзії для Kormotech був пов’язаний із серйозними логістичними труднощами. Особливості країни, яка складається з материкової та острівної частин, вимагали пошуку дистриб’ютора, здатного ефективно охопити обидві території. Зрештою, компанія уклала контракт із Pets Future Marketing – партнером, який володіє значним досвідом у сфері кормів для тварин та розгалуженою мережею роздрібних точок по всій Малайзії.

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«Перемовини з нашим новим дистриб’ютором у Малайзії розпочалися ще в травні минулого року, і до кінця літа 2024 року ми підписали угоду. У серпні перший контейнер із сухим кормом преміального бренду Club 4 Paws, а це близько 22 тонн, прибув на склад торгового представника. З 12 серпня наша продукція стала доступною для малайзійських споживачів в магазинах. Наступним етапом буде відвантаження вологого корму цього бренду», — говорить Владислав Мазуркевич, менеджер із розвитку експортних ринків Азії у Kormotech.

За словами Едуарда Бабенка, малайзійський ринок є одним із найконкурентніших, оскільки на ньому присутні численні потужні гравці — як місцеві, так і міжнародні, зокрема з Таїланду, Китаю, Європи та США. Ключовим завданням є забезпечення присутності всіх лінійок брендів Kormotech на торгових платформах, адже навіть невеликі магазини Малайзії активно залучені до e-commerce.

Kormotech має намір розширити асортимент на малайзійському ринку, додавши до пропозиції суперпреміальний бренд Optimeal та стандартний бренд My Love, щоб покрити всі ринкові сегменти. До кінця року компанія планує встановити партнерські відносини з провідними супермаркетами країни.

Нагадаємо, що Kormotech вийшов на ринок Південної Кореї. Kormotech став першою українською компанією, що запустила експорт їжі для тварин на південнокорейський ринок.

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За матеріалами: dev.ua.