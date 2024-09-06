Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі

Тіньовий банкінг є законним і важливим компонентом глобальної фінансової системи. Також відомий як небанківське фінансове посередництво (НБФП), тіньова банківська система складається з небанківських фінансових посередників, які надають кредитні та фінансові послуги, подібні до тих, що пропонуються традиційними банками, але діють в умовах меншого регулювання та нагляду

Прикладами тіньового банкінгу є фонди грошового ринку, хедж-фонди та інвестиційні банки. Наприклад, компанія може взяти кредит у банку або позичити гроші у хедж-фонду, який спеціалізується на приватному кредитуванні. Вона може відкрити лінію овердрафту у своєму банку або випустити комерційні папери через інвестиційний банк. Підприємства постійно шукають способи керувати своїми коштами більш ефективно (тобто недорого), і іноді найкраща альтернатива знаходиться поза межами комерційної банківської системи.

Тіньова банківська система

Тіньова банківська система — це фінансові інститути, які надають ті самі послуги, що й банки, але з тих чи інших причин не підпадають під стандартне банківське регулювання з боку держави. Тіньова банківська система загалом характеризується більшою гнучкістю і становить суттєву конкуренцію звичайним банкам, що несе в собі значні системні ризики як для розвинених країн, так і для країн, що розвиваються. Наприклад, вона була ключовим фактором в іпотечній кризі 2007 року, що стала початком світової кризи 2007-2008 років.

Чим займаються тіньові банки

Отже, тіньові банки пропонують фінансові послуги поза межами комерційної банківської системи. Вони зазвичай залучають досвідчених інвесторів, які розуміють і можуть нести складні ризики. Наприклад, хедж-фонд може залучати гроші від заможних осіб або установ і використовувати їх для придбання портфелів іпотечних кредитів або дебіторської заборгованості за кредитними картками.

Це допомагає банку вивести довгострокові активи зі свого балансу (що краще відповідає його короткостроковим депозитам) і надавати кредити більшій кількості клієнтів.

Цей приклад демонструє деякі з багатьох функцій тіньового банкінгу:

Сек’юритизація. Тіньові банки купують пакети кредитів у банків і перетворюють їх на цінні папери, які можна продати інвесторам.

Тіньові банки купують пакети кредитів у банків і перетворюють їх на цінні папери, які можна продати інвесторам. Альтернативне кредитування. Тіньові банки часто видають кредити для фінансування бізнесу або проєктів у сфері нерухомості, особливо ризиковані або складні кредити, які комерційні банки не можуть або не хочуть брати на себе.

Тіньові банки часто видають кредити для фінансування бізнесу або проєктів у сфері нерухомості, особливо ризиковані або складні кредити, які комерційні банки не можуть або не хочуть брати на себе. Заощадження під високі відсотки. Фонди грошового ринку – це тіньові банківські установи, які використовують гроші інвесторів для купівлі короткострокових цінних паперів, що використовуються для фінансування бізнес-операцій. Вони пропонують вкладникам відсоткові ставки, які, як правило, вищі, ніж у комерційних банках, хоча й без страхування вкладів.

Фонди грошового ринку – це тіньові банківські установи, які використовують гроші інвесторів для купівлі короткострокових цінних паперів, що використовуються для фінансування бізнес-операцій. Вони пропонують вкладникам відсоткові ставки, які, як правило, вищі, ніж у комерційних банках, хоча й без страхування вкладів. Інноваційні фінансові продукти. Забезпечені боргові зобов’язання (CDO) та кредитно-дефолтні свопи (CDS) є одними з продуктів, з якими працюють тіньові банки. Їх готовність ризикувати та випробовувати нові продукти допомагає фінансовій системі впроваджувати інновації.

Занепокоєння щодо тіньових банків

Небанківські фінансові посередники існують вже давно. Хоча вони й отримали прізвисько «тіньові банки», вони відіграють ключову роль у фінансовій системі. Проте, існують певні побоювання щодо них, які не зникли:

Брак прозорості. Тіньові банки можуть не займатися шахрайством і не порушувати закони про цінні папери, але вони не мають такого ж рівня щоденного нагляду, як комерційні банки. Це означає, що немає точних даних про обсяги небанківської банківської діяльності в економіці та ризики, які можуть виникнути внаслідок неї.

Тіньові банки можуть не займатися шахрайством і не порушувати закони про цінні папери, але вони не мають такого ж рівня щоденного нагляду, як комерційні банки. Це означає, що немає точних даних про обсяги небанківської банківської діяльності в економіці та ризики, які можуть виникнути внаслідок неї. Кредитні ризики та ризики ліквідності. Деякі небанківські установи покладаються на короткострокові джерела фінансування; якщо кредитори раптово відкликають свої кошти, це може призвести до швидкого розпродажу активів. Інші тіньові банки працюють зі складними фінансовими продуктами, які мають високі кредитні ризики, і ці ризики можуть бути не до кінця зрозумілими.

Деякі небанківські установи покладаються на короткострокові джерела фінансування; якщо кредитори раптово відкликають свої кошти, це може призвести до швидкого розпродажу активів. Інші тіньові банки працюють зі складними фінансовими продуктами, які мають високі кредитні ризики, і ці ризики можуть бути не до кінця зрозумілими. Системний ризик. Враховуючи взаємопов’язаність фінансових ринків, збої в роботі тіньової банківської системи можуть мати хвильові ефекти у всій фінансовій системі, що потенційно може призвести до системної кризи.

Ризики в тіньовій банківській системі проявляються по-різному. Наприклад, коли короткострокові відсоткові ставки є високими порівняно з довгостроковими (так звана «перевернута крива дохідності»), багато вкладників забирають свої гроші із застрахованих банківських рахунків і переводять їх у взаємні фонди грошового ринку, які інвестують у комерційні папери. Це виводить гроші з банківської системи та може перешкоджати спробам регуляторів керувати економікою.

Регулювання тіньових банків

Термін «тіньовий банк» з’явився у 2007 році у виступі економіста Пола МакКаллі, хоча компоненти та функції цієї системи існували за десятиліття до цього. Маккаллі виступав перед фінансовою кризою 2008 року і був стурбований тим, що фінансова система наражалася на ризик з боку небанківських фінансових установ, які мали невідповідність між строками погашення своїх активів і зобов’язань.

Наприклад, багато з цих фірм позичали короткострокові кошти на грошовому ринку для надання довгострокових кредитів. Під час кризи вони не змогли б залучити кошти для погашення короткострокових запозичень – саме це і сталося з багатьма компаніями у 2008 році.

Після фінансової кризи 2008 року в США було запроваджено багато регуляторних реформ, щоб зробити традиційний банківський сектор безпечнішим. Однією з них було створення офіційної організації для моніторингу тіньової банківської діяльності; результатом стала Рада з фінансової стабільності.

Попри свою зловісну назву, тіньовий банкінг є невіддільною частиною фінансової системи. Він являє собою паралельну фінансову систему, яка функціонує поряд із традиційною банківською системою, але з меншою кількістю регуляторних норм і більшою складністю.

Оскільки фінансові ринки продовжують розвиватися, для регуляторів залишається складним завданням знайти правильний баланс між просуванням інновацій та захистом фінансової стабільності в тіньовому банківському секторі. Ефективне вирішення цих викликів має важливе значення для зменшення потенційних загроз, які тіньова банківська діяльність може становити для фінансової системи в цілому.

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За матеріалами britannica.com