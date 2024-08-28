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Топ найкращих банків України — фінансовий рейтинг YouControl

28.08.2024 16:20
Ольга Деркач
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Сервіс YouControl презентував оновлений фінансовий скоринг банків України за 2 квартал 2024 року

Топ найкращих банків України — фінансовий рейтинг YouControl

Топ найкращих банків України — фінансовий рейтинг YouControl Фото: freepik.com

Найвищий індекс FinScore A свідчить про мінімальну ймовірність настання несприятливих фінансових наслідків. На цей раз його отримали 12 банків. З них 11 — з іноземним капіталом SEB, Citi, ING, KredoBank, Credit Agricole Ukraine, OTP Bank, Україна, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, ProCredit Bank Ukraine, Raiffeisen Bank — Aval, IdeaBank, ПРАВЕКС БАНК і державний ПриватБанк.

Топ найкращих банків України — фінансовий рейтинг YouControl

FinScore — це інноваційний інструмент, розроблений компанією YouControl, який допомагає оцінити фінансову стабільність банків. Він пропонує користувачам можливість швидко проаналізувати фінансовий стан банку на основі числових даних і отримати базову оцінку, яка може стати відправною точкою для прийняття важливих фінансових рішень.

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Bank_FinScore не є заміною для детальних фінансових досліджень або офіційних кредитних рейтингів, які враховують широкий спектр факторів, включаючи якісні показники та зовнішню підтримку. Однак, він пропонує зручний спосіб для попереднього скринінгу банків, що особливо корисно для звичайних користувачів, які хочуть убезпечити себе від потенційних ризиків і сумнівних фінансових установ.

Індекс базується на ймовірнісному аналізі та не може гарантувати повну безпеку. Наприклад, високий FinScore вказує на відносно менший ризик фінансової нестабільності, але не виключає її повністю. Тому рекомендується використовувати Bank_FinScore як одну з кількох складових, які варто враховувати при прийнятті рішень щодо співпраці з банками. Додаткове дослідження, зокрема перевірка інших джерел інформації та консультація з експертами, завжди є корисними і доречними кроками для прийняття виважених рішень у фінансовій сфері.

Раніше ми писали, скільки готівкової валюти ввезли в Україну банки за місяць. Попит на іноземну валюту в Україні залишається високим. За останній місяць українські банки ввезли готівки на понад $1 млрд.

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За матеріалами: YouControl.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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