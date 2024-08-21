Чим відрізняються банки та фінансові компанії — огляд

Олексій Рубан

Директор з інновацій NovaPay

Ми живемо в епоху тектонічних змін у фінансовому секторі: кількість учасників постійно зростає, а пропозиції стають все різноманітніші. На початку 2024 року у світі налічувалось понад 10 тисяч глобальних комерційних банків і близько 30 тисяч фінансових компаній.

В Україні фінансовий сектор також трансформується: законодавство про платіжні послуги еволюціонує, фінансові компанії і банки змінюють свої позиції, нові гравці виходять на ринок. Виникає багато запитань: у чому ж насправді полягає різниця між традиційними банками і фінансовими компаніями? Що це означає для пересічного українця – розповім далі.

Законодавство та регулювання

Історія виникнення “вузьких банківських ліцензій” для фінансових компаній почалась наприкінці 90-их — в еру динамічного розвитку інтернету, електронної комерції, онлайн розрахунків. В той час країнам ЄС стало зрозуміло, що потрібно залучати до участі в транзакціях не тільки банки, але й фінансові компанії. Бо вони були в змозі надавати інтернет-магазинам, покупцям більш клієнтоорієнтовані, гнучкі, інноваційні сервіси на відміну від класичних банків.

Тож, з початку нульових у країнах ЄС впроваджуються нові закони, що регулюють та розвивають фінансовий сектор. Ці норми створюють нові можливості для фінансових компаній і банків. В Україні два роки тому також почав діяти закон про платіжні послуги. Він дозволив привести до спільного знаменника українське законодавство зі стандартами ЄС та в майбутньому інтегрувати платіжну систему України з європейською.

Завдяки цьому з травня минулого року фінансові компанії отримали можливість відкривати рахунки для українців і бізнесів, а також випускати платіжні картки. Це відкрило нові перспективи для цих компаній, дозволило вийти на один ринок з банками в сферах платежів і доступу до цифрових фінансів. Наразі розширену ліцензію НБУ на надання таких послуг має і NovaPay.

Нині фінансові компанії можуть надавати низку послуг, які традиційно вважалися банківськими. Водночас, для них залишається вагоме обмеження – заборона залучати депозити. Є ряд відмінностей в плані звітності, але не будемо вдаватись в те, що не видно споживачу.

Традиційно банківськи послуги – насправді не тільки банківські

Тож, фінансовий ринок переживає перерозподіл, де fintech-компанії конкурують з традиційними банками. Цей процес особливо помітний в Європі, де фінки ділять з банками одну й ту ж саму клієнтську базу. Це створює середовище, де кожен гравець намагається запропонувати клієнтам щось більш зручне, швидке або вигідне.

Історично суто банківський сектор, звісно, надзвичайно привабливий і для фінансових компаній, адже на ньому є стабільний попит на фінансові послуги. Пошук нових джерел доходу та можливостей для диверсифікації свого бізнесу спонукає фінтех розширювати свої продукти, виходячи за межі звичних сфер діяльності: кредитування, платежі, інвестування, страхування. І, відтак, входити на банківське поле.

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І це в них виходить. Бо фінансові компанії швидше адаптуються до змін і користуються кожною новою можливістю для зростання та розширення бізнесу. Вміння швидко змінювати бізнес-модель і інвестувати в нові напрями є однією з ключових переваг.

Fintech-компанії завжди використовують інноваційні технології – детально про ці переваги розповім далі. Це дозволяє не лише залишатися конкурентоспроможними, але й змінювати правила гри на фінансовому ринку. А банки змушені адаптуватися до нових умов і боротись за своє місце під сонцем. Але в результаті саме споживачі отримують більше вибору і кращий сервіс.

А вибір – насправді завжди за клієнтом. Але, враховуючи результати дослідження SplitMetrics, споживач обирає саме інновації та зручні фінанси. За прогнозом, вже до першого кварталу 2025 року кількість користувачів застосунків необанків у Великій Британії вперше перевершить їхню кількість у традиційних банків. Вже зараз британські фінтех-компанії відстають від банків лише на 6 млн користувачів. У першій половині 2024 року британські необанки додали близько 9,5 млн нових користувачів Android. Це на 81% більше, ніж у британських традиційних банків.

Чим підкуповують клієнтів фінансові компанії

Фінки мають кілька важливих переваг. Насамперед, це комфорт у користуванні, сервіс, широкий спектр послуг, які часто виходять за рамки традиційних фінансових продуктів, та доступні тарифи.

Зручність і швидкість. Наприклад, зареєструватись та відкрити рахунок у фінансовій компанії можна онлайн за лічені хвилини, тоді як для відкриття рахунку в європейському банку часто потрібно відвідати відділення, або направити документи для ідентифікації. Звісно, банки також діджиталізуються, пропонують клієнтам смарт-ідентифікацію, яка спрощує процеси. Але часто “пасуть задніх” в цьому плані.

Наприклад, зареєструватись та відкрити рахунок у фінансовій компанії можна онлайн за лічені хвилини, тоді як для відкриття рахунку в європейському банку часто потрібно відвідати відділення, або направити документи для ідентифікації. Звісно, банки також діджиталізуються, пропонують клієнтам смарт-ідентифікацію, яка спрощує процеси. Але часто “пасуть задніх” в цьому плані. Сервіс. Фінансові компанії часто відрізняються високим рівнем клієнтоорієнтованості. Вони інвестують у дизайн та функціональність мобільних додатків, досліджують поведінку клієнтів, адаптують інтерфейси під їхні потреби. Це робить сервіс максимально простим і зрозумілим, щоб клієнти могли швидко зробити всі необхідні операції самостійно, зменшуючи звертання до контакт-центрів. Також фінансові компанії прагнуть бути максимально зручними і зрозумілими у всіх точках взаємодії. Незалежно від того, чи звертається клієнт через контакт-центр, чат-бот чи інший канал, вони надають якісний сервіс.

Фінансові компанії часто відрізняються високим рівнем клієнтоорієнтованості. Вони інвестують у дизайн та функціональність мобільних додатків, досліджують поведінку клієнтів, адаптують інтерфейси під їхні потреби. Це робить сервіс максимально простим і зрозумілим, щоб клієнти могли швидко зробити всі необхідні операції самостійно, зменшуючи звертання до контакт-центрів. Також фінансові компанії прагнуть бути максимально зручними і зрозумілими у всіх точках взаємодії. Незалежно від того, чи звертається клієнт через контакт-центр, чат-бот чи інший канал, вони надають якісний сервіс. Додаткові послуги. Фінансові компанії пропонують більш широкий і різноманітний перелік сервісів. Це робить їх привабливими для клієнтів, які шукають комплексні рішення. Наприклад, ми в NovaPay пропонуємо інвестиції в облігації або доступ до програм лояльності і переваг, не пов’язаних з фінансовим сектором.

Фінансові компанії пропонують більш широкий і різноманітний перелік сервісів. Це робить їх привабливими для клієнтів, які шукають комплексні рішення. Наприклад, ми в NovaPay пропонуємо інвестиції в облігації або доступ до програм лояльності і переваг, не пов’язаних з фінансовим сектором. Тарифи. Зазвичай плата за обслуговування рахунків та комісії у фінансових компаній, які виходять на нові ринки, – або нульові, або значно менші за банківські.

Але справа не лише в цих факторах, а в тому, як фінансові компанії відповідають на попит клієнтів і адаптуються до їхніх потреб. Саме це і буде враховуватись у майбутньому, з появою нових гравців на ринку. Фінтехи гнучко реагуватимуть на попит і швидко впроваджують нові рішення, які відповідають сучасним вимогам ринку. Це означає, що клієнти можуть очікувати ще більшої персоналізації, інтеграції нових технологій і розширення спектру послуг, які задовольнять їхні потреби в різних аспектах життя.

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Банки та Fintech: українські реалії

Традиційні банки та фінансові компанії в Україні мають свої особливості. Але (спойлер) саме їхня взаємодія визначає напрямок розвитку фінансових технологій в Україні.

Банки, як правило, мають значні фінансові ресурси та розвинену клієнтську базу. Їхні можливості дозволяють забезпечувати широкий спектр послуг – від депозитів до кредитів – та розвивати інфраструктуру для обслуговування клієнтів. Однак, банкам варто не лише розраховувати на ті активи, що є, а й бути готовими інвестувати в розробку інноваційних продуктів. Банки працюють у межах регуляторних норм, які часто обмежують їхні можливості швидко адаптуватися до змін потреб клієнтів та нових технологічних трендів.

Фінансові компанії, навпаки, мають високий рівень інноваційного потенціалу, що дозволяє швидше впроваджувати нові рішення і технології. Часто в їхньому арсеналі – велика кількість даних про своїх клієнтів – їхні смаки, звички і потреби, або ж досконале розуміння певних бізнес-доменів, як то логістика, покупки в інтернеті, або ж доставка їжі. Часто саме це відіграє головну роль у виборі фінансового провайдера і стимулює конкуренцію на ринку. А це, у свою чергу, сприяє поліпшенню якості та доступності фінансових продуктів.

На жаль, наразі в Україні на пальцях однієї руки можна перерахувати великі фінансові компанії, які готові інвестувати в свою інфраструктуру та надавати фінансові послуги на рівні з банками. А єдиною фінансовою компанією, яка запустила власний небанківський платіжний застосунок, з можливістю відкриття та обслуговування рахунків поки що є тільки NovaPay.

Стратегія співпраці

Тож, стратегія конкурентної боротьби між банками і фінансовими компаніями в Україні зараз не ефективна. Попри відмінності між цими типами фінінституцій, головне завдання і для бізнесу, і для клієнта — не занурюватися в деталі цих відмінностей. Наша головна задача – забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів, зробити їхні фінансові операції легкими, швидкими і безпечними, одним словом – максимально полегшити їх фінансову рутину.

Ми повинні пам’ятати, що, попри кількість гравців на ринку, клієнти залишаються в центрі нашої уваги. Тільки розуміння їхніх потреб і вподобань дозволить нам успішно адаптуватися до змін і забезпечити їх найкращим сервісом. А значить – і подбати про успіх власного бізнесу.

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