Що таке Etherscan та як ним користуватися

Etherscan — найпоширеніший блокчейн-експлорер Ethereum, але розібратися з ним не завжди просто. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся як ним користуватися

Etherscan — це популярний блокчейн-експлорер для мережі Ethereum, який дозволяє користувачам переглядати та аналізувати транзакції, контракти, адреси гаманців і багато інших даних, що зберігаються на блокчейні Ethereum.

Основний функціонал Etherscan нагадує пошукову систему, яка дозволяє користувачам легко знайти та перевірити транзакції, смарт-контракти, блоки, токени й інші елементи ланцюжка. Завдяки цьому, блокчейн Ethereum стає ще більш прозорим та доступним для перевірки.

Etherscan не вимагає реєстрації чи використання закритих ключів для базових функцій. Однак, створення облікового запису відкриває доступ до додаткових послуг, таких як сповіщення про транзакції, персоналізовані спостереження за адресами та можливість коментування контрактів.

Крім моніторингу транзакцій і безпеки, Etherscan можна використовувати як навчальний інструмент для глибшого розуміння роботи блокчейну.

Як працює Etherscan

Etherscan працює, взаємодіючи з блокчейном Ethereum і його даними, щоб надати користувачам простий спосіб читання блокчейну Ethereum. По суті, він складається з трьох кроків, які, полягають в наступному:

Отримання даних про Ethereum в реальному часі; Ведення організованого запису даних; Представлення даних користувачам в режимі, близькому до реального часу.

Щоб краще розібратися в Etherescan, нам потрібно знати про три речі: RPC, ноди та кінцеві точки RPC.

RPC (віддалений виклик процедур): Це механізм, який дозволяє програмам спілкуватися між собою через мережу. В Ethereum використовується формат JSON-RPC для передачі команд або запитів, таких як отримання інформації про транзакції, блоки або стан контрактів. Ноди (вузли) блокчейну: Ethereum зберігає всі свої дані на спеціальних комп’ютерах, які називаються нодами. Вони схожі на сервери, але звичайне програмне забезпечення не може безпосередньо спілкуватися з цими вузлами. Кінцеві точки RPC: Це адреси, до яких можна звернутися для отримання інформації від вузлів. Коли Etherscan хоче отримати дані про транзакцію чи стан смарт-контракту, він надсилає запит через RPC до кінцевої точки. Ця точка передає запит на вузли Ethereum, отримує необхідні дані та повертає їх Etherscan, щоб користувач міг бачити інформацію в зрозумілому форматі.

RPC у цьому контексті виконує роль «посередника» між користувачем і блокчейном, роблячи взаємодію з даними Ethereum легкою та доступною.

Для чого використовується Etherscan

Тепер, коли ви знаєте, як це працює, вам, мабуть, цікаво, навіщо комусь використовувати Etherscan. Etherscan пропонує багато цінної інформації для інвесторів, яку ми можемо умовно згрупувати в три великі категорії.

Дослідження адрес гаманців

Etherscan дозволяє користувачам досліджувати адреси гаманців на основі Ethereum. Ви можете легко знайти адресу гаманця, щоб перевірити наявність на ньому ETH, а також інших токенів ERC-20, таких як Shiba Inu або Tether, і NFT (токени ERC-721).

Для глибшого занурення треба натиснути на будь-який ідентифікатор транзакції в розділі історії транзакцій. Ви перейдете на окрему сторінку транзакції, де знайдете детальну інформацію, таку як витрати на газ ETH, задіяний смарт-контракт, адреса гаманця одержувача, позначка часу, дата і сума транзакції.

Etherscan також надає аналітику гаманців і графіки, які допоможуть вам оцінити активність гаманця в часі.

Перегляд транзакцій і блоків

Окрім особистих гаманців, Etherscan пропонує інструменти для аналізу мережі Ethereum в цілому. Сюди входять дані про ціну Ether (ETH), ринкову капіталізацію, середні ціни на газ, швидкість транзакцій та оновлення мережі.

Etherscan веде повний облік всіх блоків і транзакцій Ethereum, пропонуючи аналітику мережі, графіки, статистику та інформацію, пов’язану з вузлами.

Перегляд смарт-контрактів

Смарт-контракти містять великі обсяги даних, і Etherscan дозволяє користувачам отримувати доступ до них і вивчати їх. За допомогою пошуку ви можете знайти конкретний смарт-контракт і дізнатися деталі, такі як криптогаманець, відповідальний за його розгортання в Ethereum.

Крім того, Etherscan надає інформацію про код контракту, дату і час розгортання, висоту блоку і загальну кількість токенів. Він також містить список власників токенів та їхніх часток, а також історію транзакцій за контрактом і дані пов’язаного з ним гаманця.

Зокрема, за допомогою Etherscan можна відстежувати трафік мережі проєкту і низку інших показників, включно з такими:

Середня складність майнінгу Ethereum. Статистика вказує, наскільки важко зараз добувати ETH.

Хешрейт Ethereum. Показник дає інформацію про загальний обсяг обчислювальних потужностей, які під’єднали до мережі криптовалюти.

Середній час знаходження блоку для додавання в блокчейн Ethereum.

Середній розмір блоку.

Кількість видобутих блоків.

Кількість нових адрес у мережі Ethereum.

Популярний розділ etherscan.io – це Ethereum Gas Tracker. Він дозволяє відстежити максимальну та мінімальну плату за газ за підсумками останніх семи днів, а також подивитися gas на різних платформах у реальному часі.

Таким чином, користувач може розрахувати транзакційні витрати та ухвалити рішення щодо того, наскільки вони доцільні. Детальніше про це в нашій статті “Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum”.

Etherscan використовує API для доступу до даних, які зберігаються на блокчейні Ethereum. Платформа індексує ці дані та робить їх легко доступними для користувачів через пошукову систему. Користувачі вводять пошукові запити (наприклад, хеш транзакції, адресу гаманця або номер блоку), і Etherscan витягує відповідні дані з блокчейну, щоб представити їх у зручному для перегляду форматі.

Etherscan не взаємодіє з коштами користувачів, він лише відображає інформацію, яка доступна у публічному блокчейні Ethereum.

Додаткові можливості Etherscan

Окрім основного функціоналу, Etherscan надає розробникам доступ до API-інтерфейсів, що відкривають широкі можливості для створення власних блокчейн-застосунків. За допомогою Etherscan APIs можна отримувати різноманітні дані з мережі Ethereum для своїх проєктів.

Також сервіс допомагає перевірити ліквідність активів, що дозволяє уникнути участі в шахрайських схемах. Наприклад, бувають випадки, коли користувачі купують токени з заблокованою ліквідністю, через що їх неможливо продати. Etherscan дозволяє відстежити, скільки токенів знаходиться у розробників та в обігу у користувачів, що додає прозорості.

Ще однією корисною функцією є моніторинг аірдропів у мережі Ethereum. Airdrops – це роздача безплатних токенів, що часто проводиться на початку проєкту. Це чудова можливість для користувачів отримати нові активи без фінансових ризиків.

Etherscan залишається одним із найпотужніших аналітичних інструментів з повним спектром інформації про блокчейн Ethereum. Це багатофункціональна платформа для аналізу роботи мережі та її процесів, яка надає неоціненні дані для криптоспільноти та прихильників ETH.

Вам може бути це цікаво:

Допоміжні джерела: koinly.io, gncrypto.news