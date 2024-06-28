Український Kormotech вийшов на ринок Південної Кореї

Кормовий гігант Kormotech став першою українською компанією, що запустила експорт їжі для тварин на південнокорейський ринок

З 17 червня бренди компанії Optimeal та Club 4 Paws з’явились на 12 корейських спеціалізованих e-commerce майданчиках: Naver, Coupang, TM, WM, G-market, Auction, 11th St., Lotte On, Interpark, SSG, CJ on style, GS Shop, йдеться в пресрелізі Kormotech.

Зазначається, що ринок їжі для тварин Південної Кореї займає третє місце після Китаю і Японії в Східній Азії, а в грошовому обсязі він втричі більший за український. Його унікальність полягає в тому, що 67% продажів petfood-продукції відбувається онлайн. Тому одним із викликів для Kormotech є набуття досвіду побудови і розвитку інтернет-продажів.

Перемовини з дистриб’ютором — корейською компанією Careside co. Ltd розпочалися торік, а восени було підписано контракт про співпрацю. Перші 24 тонни продукції вивантажили на стороні дистриб’ютора у травні цього року.

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«Водночас, до кінця цього року хочемо розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік — щоб клієнти мали можливість подивитися на товар, оглянути його, так би мовити, відчути», — ділиться планами Владислав Мазуркевич, менеджер Kormotech з розвитку експортних ринків Азії.

Минулий рік Kormotech завершив з оборотом у 152 млн доларів та наростив частку продажів за кордоном до 31%. Співвідношення продажів за кордоном та в Україні становить нині 31% до 69% у тоннах відповідно.

Найбільш динамічно бренди Kormotech зросли в порівнянні до тогорічного об’єму продажів на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%). За минулий рік компанія підписала контракти з партнерами з Малайзії, розпочала продажі в Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 42 країн світу. Одночасно на ринку України Kormotech зберіг свої лідерські позиції.

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