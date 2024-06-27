IKEA повертається в Україну — Forbes

Великий ритейлер IKEA готується до відкриття магазину в Києві. Компанія не працювала в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф

Шведська компанія IKEA, що займається продажем меблів та товарів для дому, вирішила повернутись в Україну. Керівництво ухвалило такий крок ще у травні.

Як повідомили топменеджери компанії в коментарі українським ЗМІ, відкриття планується вже незабаром. Однак точна дата початку роботи IKEA наразі невідома.

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Перший магазин запрацює в Києві. Наразі там йдуть технічні підготовчі роботи, зокрема знімають вивіски з фасаду на ремонт – підкручують діоди, оновлюють кріплення.

Одним із головних чинників для ритейлера, які сприяли поверненню в Україну, стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів мережі Inditex — Zara та Bershka.

Зазначимо, ритейлер IKEA зайшов на ринок України у 2020 році та у 2021-му відкрив перший фізичний магазин в Києві. Але єдина українська точка компанії у столичному ТРЦ Blockbuster Mall пропрацювала лише рік.

Після початку повномасштабної війни IKEA призупинила роботу в Україні та закрила магазин та точки видачі. У червні 2022-го компанія заявила про повний вихід з ринку росії.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року Inditex — власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka — повернувся в Україну після дворічної відсутності. Рішення іспанського власника Inditex знову відкрити магазини відображає попередню нормальність у деяких великих містах.

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За матеріалами Forbes