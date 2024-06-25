В Україні набирає популярності новий маркетплейс

За весну 2024 року трафік маркетплейсу Temu в Україні зріс більш ніж у десять разів, досягнувши 9,96 мільйона відвідувачів. Це майже на рівні з AliExpress, але все ще втричі менше, ніж у Rozetka

Щомісячна аудиторія Temu складає чверть мільярда користувачів, і це за менш ніж два роки існування, свідчать дані SimilarWeb.

«Такої динаміки зростання не показав жоден маркетплейс у світі», — зазначає CEO агентства інтернет-маркетингу Webpromo Юрій Копишинський.

У травні 2024 року 222,8 мільйона унікальних користувачів відвідали вебсайт Temu 544,1 мільйона разів. За трафіком маркетплейс перегнав Etsy і наближається до AliExpress, свідчать дані Elit-Web на основі SimilarWeb. Застосунок Temu був завантажений 200 мільйонів разів в App Store і ще 100 мільйонів – на Google Play, підрахували в компанії Devlight.

Цікаве по темі: Яку платіжну систему підключити бізнесу як альтернативу Fondy

Через стрімке зростання платформи Єврокомісія запровадила до Temu найсуворіші обмеження.

Whaleco Technology Limited, веде бізнес як Temu, є маркетплейсом, яким керує китайська компанія електронної комерції PDD Holdings. Він пропонує споживчі товари зі значними знижками, які в основному доставляються споживачам безпосередньо з Китаю.

Бізнес-модель Temu дозволила йому стати популярним серед споживачів, але також викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, примусової праці, інтелектуальної власності та якості товарів їх маркетплейсу.

Компанія активно рекламувалась в мобільних додатках і показувала телевізійну рекламу на Супербоул LVIII, що призвело до їх популярності. Дослідження Sensor Tower показало, що в останньому кварталі 2023 року користувачі Temu проводили в додатку в середньому 23 хвилини на тиждень, у порівнянні з 18 хвилинами на Amazon і 22 хвилинами на eBay.

Нагадаємо, що попри складні умови українські ритейлери зуміли відновити довоєнні обороти та навіть перевершити попередні показники, продовжуючи розвиватись. Ми зробили огляд найбільших гравців ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як змінився український ринок ритейлу за останні декілька років — дослідження Devlight

Відомий бренд першим інтегрував ШІ-асистента від Mastercard

Що таке накладений платіж (це ж післяплата): як працює і скільки коштує

За матеріалами: Forbes, Wikipedia.