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Українці дедалі більше економлять на онлайн-покупках — дослідження

13.10.2026 13:50
Микола Деркач

Покупці стали уважніше рахувати витрати: 82% учасників опитування Meest Shopping почали більше економити, а 65% пов’язують зниження доходів із війною. Водночас від онлайн-шопінгу вони не відмовляються

Українці дедалі більше економлять на онлайн-покупках — дослідження

Фото: chatgpt.com

Про це свідчить дослідження Meest Shopping, результати якого оприлюднила Українська рада торгових центрів. Онлайн-анкету заповнили близько 100 респондентів.

Через зміну фінансових можливостей опитаним доводилося відмовлятися від брендового одягу, дорогої техніки, електроніки та парфумів. Покупці ретельніше порівнюють пропозиції й оцінюють загальну вартість замовлення.

В українських інтернет-магазинах особливо важлива доставка: на її вартість зважають 68% респондентів, тоді як на ціну самого товару — 61%. Серед популярних майданчиків — Rozetka, OLX та Prom.ua, а серед товарних категорій виділяється електроніка.

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Під час покупок за кордоном понад 60% опитаних орієнтуються на ціну товару, понад половина — на знижки й акції. Найпоширеніша сума одного замовлення становить 1000-3000 грн: такий діапазон назвали близько 30% учасників. Ще 28% витрачають 3000-5000 грн, а 22% — 5000-8000 грн.

На українських майданчиках близько третини респондентів купують два-три рази на місяць. Найпоширеніший чек тут також становить 1000-3000 грн.

Частіше замовляти за кордоном 66% опитаних спонукали б гнучкі тарифи на доставку, а 53% — бонусна програма.

Редакція PSM звертає увагу, що результати описують досвід близько 100 учасників, тому їх не варто автоматично переносити на всіх українців. Водночас для продавців це сигнал: приваблива ціна товару може втратити значення, якщо доставка робить замовлення невигідним.

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