Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни

Фармацевтична компанія «Дарниця» розширила географію своєї присутності, зареєструвавши перший препарат у Малайзії

Про це повідомляє пресслужба компанії, пише mind.ua.

Цей лікарський засіб використовується у складі комплексної терапії для лікування гострої та хронічної серцевої та ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.

У компанії також нагадали, що нещодавно в Ізраїлі було зареєстровано препарат для профілактики та лікування кандидозних інфекцій. У Молдові отримав реєстрацію засіб для місцевого лікування гострих запальних процесів у ротовій порожнині та горлі, а у Боснії та Герцеговині затвердили антибактеріальні ліки для системного лікування та профілактики інфекцій.

Протягом цього року «Дарниця» зареєструвала 8 найменувань ліків у 6 нових країнах. Загалом продукція компанії доступна у 22 країнах, — зазначили у пресслужбі.

Також компанія подала заяву для державної реєстрації своїх препаратів у форматі eCTD. Цей підхід сприяє підвищенню довіри до продукції з боку регуляторів і кінцевих споживачів.

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Раніше ми також писали, що фармкомпанія «Дарниця» долучилася до національного кешбеку.

«Як національний виробник ми раді долучитися до такої важливої програми. Ми хочемо, щоб дієве лікування було ще більш доступним, а споживачі, зробивши вибір на користь українських препаратів, укотре переконалися у їх відмінній якості», — зазначив директор департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів фармацевтичної компанії «Дарниця» Роман Шкотов.

Нагадаємо, що «Дарниця» планує запустити декілька закладів, де буде поєднано класичну аптеку та кабінет лікаря (one minute clinic).

«Ідея створити one minute clinic виникла, коли наша команда приїхала допомогти населенню з ліками на деокуповані території Київщини і Харківщини», — каже директорка ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій.

Згодом до таких пунктів «Дарниця» додала лікарів та медсестер. Такий формат дуже сподобався людям, тому було вирішено спробувати відкрити подібні заклади по всій Україні.

Про компанію

Дарниця — лідер ринку України за обсягом продажів у натуральному виразі. 90-річний досвід та сертифікація виробництва за GMP дозволили компанії заслужити довіру в більш ніж 20 країнах світу. Бренд випускає 180+ препаратів з фокусом на кардіологію, неврологію та управління болем.

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