close-btn
PaySpaceMagazine

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни

15.11.2024 19:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Фармацевтична компанія «Дарниця» розширила географію своєї присутності, зареєструвавши перший препарат у Малайзії

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни Фото: freepik.com

Про це повідомляє пресслужба компанії, пише mind.ua.

Цей лікарський засіб використовується у складі комплексної терапії для лікування гострої та хронічної серцевої та ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.

У компанії також нагадали, що нещодавно в Ізраїлі було зареєстровано препарат для профілактики та лікування кандидозних інфекцій. У Молдові отримав реєстрацію засіб для місцевого лікування гострих запальних процесів у ротовій порожнині та горлі, а у Боснії та Герцеговині затвердили антибактеріальні ліки для системного лікування та профілактики інфекцій.

Протягом цього року «Дарниця» зареєструвала 8 найменувань ліків у 6 нових країнах. Загалом продукція компанії доступна у 22 країнах, — зазначили у пресслужбі.

Також компанія подала заяву для державної реєстрації своїх препаратів у форматі eCTD. Цей підхід сприяє підвищенню довіри до продукції з боку регуляторів і кінцевих споживачів.

Цікаве по темі: Власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США

Раніше ми також писали, що фармкомпанія «Дарниця» долучилася до національного кешбеку.

«Як національний виробник ми раді долучитися до такої важливої програми. Ми хочемо, щоб дієве лікування було ще більш доступним, а споживачі, зробивши вибір на користь українських препаратів, укотре переконалися у їх відмінній якості», — зазначив директор департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів фармацевтичної компанії «Дарниця» Роман Шкотов.

Нагадаємо, що «Дарниця» планує запустити декілька закладів, де буде поєднано класичну аптеку та кабінет лікаря (one minute clinic).

«Ідея створити one minute clinic виникла, коли наша команда приїхала допомогти населенню з ліками на деокуповані території Київщини і Харківщини», — каже директорка ради директорів фармацевтичної компанії «Дарниця» Катерина Загорій.

Згодом до таких пунктів «Дарниця» додала лікарів та медсестер. Такий формат дуже сподобався людям, тому було вирішено спробувати відкрити подібні заклади по всій Україні.

Про компанію

Дарниця — лідер ринку України за обсягом продажів у натуральному виразі. 90-річний досвід та сертифікація виробництва за GMP дозволили компанії заслужити довіру в більш ніж 20 країнах світу. Бренд випускає 180+ препаратів з фокусом на кардіологію, неврологію та управління болем.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап Paintit.ai залучив $500 тис. фінансування

Revolut запускає власну криптобіржу на 30 європейських ринках

Фінтех-сервіс Klarna подав заявку на IPO в США

Рубрики: СвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців 15.11.2024

Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців
Одна з ключових цілей Mission Possible — будувати міжнародну венчур-білдингову програму: інтерв’ю з СЕО компанії Іваном Портним 14.11.2024

Одна з ключових цілей Mission Possible — будувати міжнародну венчур-білдингову програму: інтерв’ю з СЕО компанії Іваном Портним
Співвласник АТБ будує торговельний центр 14.11.2024

Співвласник АТБ будує торговельний центр
Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024 13.11.2024

Цифрова трансформація, виклики та майбутнє ритейлу в Україні: репортаж з Digital Retail Forum 2024
Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу 13.11.2024

Мінцифри запустило маркетплейс для технологічного бізнесу
Польська компанія купує акції українських платформ Work.ua і Robota.ua 13.11.2024

Польська компанія купує акції українських платформ Work.ua і Robota.ua
Вибір редакції
Всі
Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду
ТОП статей 15.11.2024

Моделі «подвійна вершина» і «подвійне дно»: як розпізнати виснаження тренду

 Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
ТОП статей 15.11.2024

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank
Останні новини
Сьогодні  20:20

Компанія 01.ai випустила нову інноваційну ШІ-модель Yi-Lightning

 Сьогодні  19:30

Українська фармкомпанія «Дарниця» вийшла на ринок ще однієї країни

 Сьогодні  18:40

Український стартап Bavovna залучив $1,7 млн

 Сьогодні  17:50

XRP випередив усі криптовалюти з топ-100

 Сьогодні  17:00

Власник Київстару розглядає можливість IPO компанії у США

 Сьогодні  16:10

У застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби

 Сьогодні  15:20

Inzhur побудує приватну електростанцію на інвестиції українців

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber