Український стартап Paintit.ai залучив $500 тис. фінансування

Українська платформа Paintit.ai, яка спеціалізується на дизайні інтер’єру, отримала інвестиції в розмірі $500 000 від програми The Startup Qatar Investment Program

Цей стартап був відібраний серед 11 переможців із понад 2000 кандидатів, про це AIN.UA повідомили представники проєкту.

Програма, організована Qatar Development Bank (QDB), спрямована на підтримку технологічних стартапів, які прагнуть вийти або розширити свою присутність на ринку Катару. Вона пропонує інвестиції до $500 000 для стартапів, які хочуть започаткувати діяльність у Катарі, та до $5 млн для тих, хто планує масштабування на цьому ринку.

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Paintit.ai — це інноваційна платформа, яка використовує штучний інтелект для створення фотореалістичних візуалізацій інтер’єрів, поєднуючи це з можливістю покупки меблів, декору та інших товарів для втілення дизайнерських рішень. Стартап заснований Юлієм Черевком, Романом Пустинцевим та Дмитром Степаненком.

Нагадаємо, що український стартап Vidar Systems залучив $450 000 фінансування. Український оборонний стартап Vidar Systems виготовляє акустичні системи, що виявляють вогневі позицій артилерії та мінометів ворога. Розробники технології залучили $450 000 від ангельських інвесторів та венчурного фонду із Чехії — Presto Ventures.

Раніше ми писали, що український фонд Roosh Ventures проінвестував в американський стартап. Американський MedTech-стартап Toothio залучив додаткові $5 млн інвестицій, частину з яких надав український фонд Roosh Ventures. Сума внеску від Roosh Ventures не розкривається, хоча зазвичай їхні інвестиції варіюються від $100 000 до $1 млн.

Крім того, 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024. Українські стартапи представили свої проєкти в рамках Українського павільйону на TC Disrupt, виступили з пітчами на головній сцені та провели понад 100 зустрічей з інвесторами й глобальними компаніями, такими як TMT Investment, Network VC, AI Venture Corporation та іншими.

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