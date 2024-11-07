Американський Green Flag Ventures анонсував інвестиції в українські стартапи у 2025 році

У портфелі інвестиційного фонду Green Flag Ventures є вже чотири стартапи з України, ще кілька знаходяться на розгляді. Також вже плануються інвестиції на наступний рік

Інвестиційний фонд Green Flag Ventures заснували у 2023 році американський підприємець Джастін Зіф та інвесторка Дебора Ферламб. Компанія фінансує українські стартапи, переважно оборонні, з чеком від $100 тис. до близько $1,2 млн.

На сьогодні Green Flag Ventures вже проінвестував у чотири українські стартапи, це зокрема: виробник систем тактичного зв’язку Himera, розробники систем протидії БПЛА Kara Dag, ШІ-рішення для управління роями безпілотників Swarmer і систем навігації Astra Nav.

Загалом фонд планував до кінця року надати фінансування 5-8 стартапам, розповіла Дебора Ферламб. Водночас за прогнозами Джастіна Зіфа, у 2024-му може бути ще одна інвестиція. Розглядається кілька стартапів, остаточне рішення поки не прийнято.

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«Два з них викликають особливе захоплення. Перший — рішення для покращення управління на полі бою, другий — апаратний продукт для протидії РЕБ. Він працює в інший спосіб, ніж Kara Dag. Не можу розказати детальніше, щоб не видати назву», — сказав співзасновник фонду.

Щодо планів на 2025 рік Зіф зазначив, що у першому півріччі планується інвестувати ще у 5-6 стартапів. Наразі мандат фонду передбачає приблизно 18–25 компаній. Також Green Flag Ventures зберігає 30% капіталу для вторинних інвестицій в наявні портфельні компанії, маючи вікно для розподілу капіталу на 4 роки.

Загалом, з моменту запуску у жовтні 2023 року фонд отримав 300-400 заявок від стартапів на інвестиції. Найбільший напрям інвестицій Green Flag Ventures — dual-use проєкти, тобто військове та цивільне застосування.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox — інструмента, який дає змогу стартапам пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.

Українські стартапи матимуть можливість отримати всебічний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації для розробки та просування своїх продуктів в умовах нестабільного законодавства.

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За матеріалами dev.ua, Forbes