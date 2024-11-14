Фінтех-сервіс Klarna подав заявку на IPO в США

Фінтех-компанія Klarna, відома своєю популярною послугою «купи зараз, заплати пізніше», оголосила, що вона конфіденційно подала документи на IPO до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)

Шведська платіжна компанія ще не подала публічно свій проспект первинного розміщення акцій (IPO). Компанія заявила, що розміщення акцій буде проходити процедуру розгляду в Комісії з цінних паперів і бірж і залежатиме від ринкової кон’юнктури.

Нещодавно аналітики оцінили Klarna, засновану в 2005 році, в $15 млрд. На піку свого розвитку під час спричиненого пандемією сплеску акцій фінтех-компаній та електронної комерції компанія оцінювалася в $46 млрд.

До списку акціонерів Klarna входять SoftBank, Sequoia Capital та лондонська фірма Atomico. Генеральний директор Klarna Себастьян Семятковскі раніше заявляв, що несприятливі правила в Європі щодо опціонів на акції для співробітників можуть призвести до того, що компанія втратить таланти на користь американських технологічних гігантів, таких як Google, Apple і Meta.

Плани щодо IPO були в розробці вже деякий час. У лютневому інтерв’ю Семятковскі сказав, що IPO у 2024 році «не є неможливим».

Рішення Klarna отримати лістинг у США є серйозним ударом для європейських фондових бірж, які намагалися заохотити місцеві технологічні компанії до лістингу на своїх біржах.

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Раніше Сємятковський не мав наміру надавати перевагу лістингу на одному ринку перед іншим, і Лондон був серед ринків, які він розглядав для IPO Klarna.

Однак у 2021 році він заявив, що фірма з більшою ймовірністю вийде на біржу в США, ніж у Великобританії, частково через більшу впізнаваність.

Навіна Раджан, аналітик PitchBook, каже, що це постійна тенденція.

«Ми бачимо, що частка європейських компаній, які котируються на європейських біржах, продовжує знижуватися з 10-річного мінімуму з минулого року, і розрив в оцінці технологічних компаній між обома географічними регіонами зберігається, — повідомила Раджан. — На європейських ринках IPO спостерігається деяке відновлення з третього кварталу цього року».

За словами Раджан, лістинг у США відповідає фокусу Klarna на експансії в США.

Нагадаємо, що фінтех-компанія Atlantic Money запустила аналог SWIFT. Британська фінтех-компанія Atlantic Money вирішила кинути виклик традиційній системі міжнародних переказів SWIFT та представила нову послугу — Portals. Вона дозволяє користувачам здійснювати міжнародні перекази безпосередньо зі свого рахунку в основному банківському застосунку, використовуючи мережу Atlantic Money.

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