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Фінтех-компанія Atlantic Money запустила аналог SWIFT

04.09.2024 9:40
Дарія Шуть
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Кошти, надіслані на Portals від Atlantic Money, автоматично конвертуються та виплачуються на призначений іноземний рахунок

Фінтех-компанія Atlantic Money запустила аналог SWIFT

Фото: freepik.com

Британська фінтех-компанія Atlantic Money вирішила кинути виклик традиційній системі міжнародних переказів SWIFT та представила нову послугу — Portals. Вона дозволяє користувачам здійснювати міжнародні перекази безпосередньо зі свого рахунку в основному банківському застосунку, використовуючи мережу Atlantic Money.

Фактично за допомогою Portals можна так само зручно здійснювати перекази, як і через SWIFT, але дешевше. Atlantic Money встановила фіксовану комісію за один переказ в розмірі £3 (приблизно 162 грн по курсу на момент написання новини).

Через Portals користувачі можуть переказувати до £1 млн в основні валюти, такі як євро, долари та індійські рупії, за фіксовану комісію і за поточним обмінним курсом. Стандартні перекази виплачуються протягом 2 робочих днів, а експрес-перекази виплачуються миттєво, йдеться у пресрелізі компанії.

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Після одноразового налаштування користувачі отримують унікальний набір рахунків Portals. На них можна ініціювати банківські перекази безпосередньо зі свого основного банку. При цьому в застосунку Atlantic Money можна побачити додаткові дані про статус переказу або подати документи для перевірки відповідності.

Наприклад, клієнт із Великобританії, який надсилає гроші одержувачу в доларах, просто переказує фунти стерлінгів зі свого банківського застосунку на призначений Portals. Сервіс автоматично обмінює фунти стерлінгів на долари, а потім перераховує їх на рахунок у США. Цей процес створює прямий зв’язок між британським банком та рахунком у США з інфраструктурою Atlantic Money, що працює у фоновому режимі.

Також Portals корисні для регулярних платежів. Аналітика Atlantic Money показує, що 94% користувачів, які періодично здійснюють перекази, роблять це на той самий банківський рахунок одержувача. Таким чином, можна налаштувати регулярні транзакції на своєму основному банківському рахунку, використовуючи фіксовану комісію Atlantic Money.

Нагадаємо, Visa та британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запускають транскордонні миттєві перекази для бізнес-клієнтів у понад 78 країнах та 50 валютах.

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Рубрики: FinTechГрошові переказиГрошіКомпаніїСвітНовини
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