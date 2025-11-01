Опендатабот запускає сервіс для простих оплат IBAN-рахунків

Опендатабот запускає безкоштовний сервіс QR IBAN, який значно спрощує процес оплат. Тепер достатньо просто завантажити фото або скрін — і система створить безпечний QR-код, який одразу відкриє сторінку оплати у вашому банку

Про це повідомила пресслужба Опендатабот.

Цей проєкт автори назвали швидкою допомогою для тих, кому набридло вводити рахунки на сплату вручну.

«Комуналка, садок, школа, інтернет або рахунок від онлайн-магазину — у багатьох із нас є ситуації, коли потрібно щось сплатити за реквізитами IBAN. І часто це виглядає так: відкриваєш квитанцію, копіюєш дані, вводиш у банк вручну… чи робиш кілька скрінів, аби не забути цифри. А потім — одруківки при введенні, недійсний рахунок, помилкова оплата», — підкреслили актуальні проблеми фахівці.

У матеріалі зазначається, що QR IBAN зчитує дані з квитанцій або повідомлень та перетворює їх на QR-код, який веде у форму оплати у вашому банкінгу. Це зручно, якщо не хочеться вручну набирати IBAN, ЄДРПОУ чи інші реквізити.

Можливість сплати за QR-кодом не нова, однак донедавна кожен банк чи фінустанова генерували власні коди, сплатити за якими з іншого банку було складно або ж навіть неможливо. Наразі НБУ запровадив єдиний стандарт для таких кодів, тож онлайн-оплати стануть швидшими та безпечнішими, а ризик помилок при введенні реквізитів зводиться нанівець завдяки перевіркам Опендатаботу.

Читайте також: Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

Наприклад, якщо ви отримали рахунок у паперовому вигляді або скрін у месенджері, його можна просто завантажити в сервіс — система зчитає реквізити, перевірить їх у державних реєстрах і згенерує QR-код для сплати. Це допомагає уникнути помилок і знижує ризик переказів шахраям.

Для бізнесу доступне створення QR-кодів для клієнтів, а також можливість автоматизувати цей процес через API або інтеграцію з CRM.

Як це працює?

Бізнес чи продавець може ввести реквізити в сервісі та отримати QR‑код, який клієнт сканує і переходить прямо до форми оплати у своєму банку.

Якщо клієнт має паперовий рахунок або лист із реквізитами, він може завантажити фото чи скрін‑копію — а сервіс розпізнає реквізити та згенерує QR‑код для оплати.

QR-код для оплати зменшує кількість помилок. Під час створення коду система перевіряє дані отримувача у державних реєстрах: чи існує вказана компанія або ж фоп, чи IBAN‑код введено коректно. Це також допомагає зменшити ризик переказу коштів шахраям.

Вагома перевага оплати через QR-код — можливість провести операцію без введення даних картки чи банківських реквізитів. Ви підтверджуєте переказ виключно у своєму банківському застосунку — система лише допомагає перейти до цього етапу.

Опендатабот не зберігає і не обробляє вашу фінансову інформацію. Перед підтвердженням ви бачите всі деталі: отримувача, суму та призначення платежу. Розрахунок проходить напряму між вашим банком і банком отримувача.

