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Землю накриє яскравий метеорний дощ Леоніди: коли чекати

14.11.2024 15:00
Ольга Деркач
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З 6 по 30 листопада українці зможуть спостерігати в небі метеорний потік Леоніди

Землю накриє яскравий метеорний дощ Леоніди: коли чекати

Землю накриє яскравий метеорний дощ Леоніди: коли чекати Фото: freepik.com

Леоніди — метеорний дощ зі швидкими, яскравими метеорами, кількість яких може сягати 15 на годину. Метеори, які утворюють Леоніди, походять з хвоста комети 55P/Темпеля-Туттля, піщинки комети врізаються в атмосферу нашої планети зі швидкістю до 70 км/сек (43,5 миль/сек) і залишають яскраві, тривалі сліди.

Приблизно кожні 33 роки Леоніди спричиняють виняткові спалахи метеорні потоки, що дають спостерігачам можливість побачити тисячі і більше метеорів на годину. Такі зорепади були зафіксовані у 1833, 1866, 1966 та 1999 роках. На жаль, наступний сильний зорепад не очікується до 2032 року.

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Хоча активність зорепаду спостерігається з 6 по 30 листопада, його пік припадає на вечір 17 листопада або рано вранці 18 листопада.

Найкращий час для спостереження буде після опівночі та рано вранці 18 листопада. Якщо буде ясно, тепло вдягніться, візьміть шезлонг, розслабтеся і ваше терпіння буде винагороджено.

Нагадаємо, що скоро можна буде побачити парад семи планет. У січні 2025 року в нічному небі можна буде побачити парад планет. Шість планет вишикуються в лінію і будуть видимі разом протягом декількох тижнів після цього. Пізніше до них приєднається сьомий член Сонячної системи. Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран можна буде побачити разом на небі в першому місяці 2025 року. Ці шість планет почнуть ставати видимими за кілька днів до 21 січня 2025 року. Після цього вони залишатимуться там близько чотирьох тижнів.

Раніше ми писали, що вчені з’ясували походження більшості метеоритів, що впали на Землю. Згідно з новим дослідженням, три родини астероїдів відповідальні за понад 70% метеоритів. Карін, Короніс і Массалія утворилися через зіткнення в головному поясі астероїдів і утворилися 5,8 мільйона років тому, 7,5 мільйона років тому та 40 мільйонів років тому відповідно.

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За матеріалами: The Guardian.

Рубрики: СвітНовиниКосмос
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