Binance випустила звіт про ШІ-агентів у криптовалюті: деталі

ШІ-агенти спричинили хвилю інновацій у криптовалютному просторі

Binance Research опублікували новий звіт про зростання ролі штучного інтелекту в криптовалюті. Згідно зі звітом, перетин ШІ та криптовалют останнім часом набирає обертів завдяки появі ШІ-агентів.

Що таке ШІ-агенти

ШІ-агент — це автономне програмне забезпечення, здатне планувати, виконувати завдання і досягати цілей без втручання людини. На відміну від традиційних ботів, які покладаються на фіксовані правила та людський фактор, ШІ-агенти керують складними, багатокроковими завданнями, адаптуються на основі зворотного зв’язку та працюють з більшою гнучкістю.

Агенти ШІ працюють автономно, виконуючи завдання і приймаючи багатокрокові рішення без втручання людини. Вони можуть взаємодіяти з іншими агентами, протоколами та застосунками, динамічно адаптуючись до нових вхідних даних.

Нові платформи

У звіті Binance висвітлюють нещодавній ажіотаж навколо “Terminal of Truths” (ToT) та його мемкоїна GOAT. ToT став першим ШІ-агентом-мільйонером, коли GOAT різко зріс у ціні, продемонструвавши потенціал ШІ-агентів впливати на криптовалюти.

Такі платформи, як Virtuals Protocol та Daos.fun, заробляють на цій тенденції. Virtuals Protocol дозволяє користувачам запускати та співволодіти ШІ-агентами, зосереджуючись на агентах, орієнтованих на розваги, за допомогою моделі, орієнтованої на управління та спільноту. Daos.fun адаптується до метамови ШІ-агентів, дозволяючи хедж-фондам, керованим ШІ, працювати в структурі DAO, що дає змогу здійснювати колективні інвестиції з майбутніми планами щодо торгівлі, керованої штучним інтелектом.

AI 2.0

Хоча технологія ШІ-агентів все ще перебуває в зародковому стані з помітними обмеженнями, імпульс вказує на потенційне зростання криптографічних застосунків, керованих ШІ, в найближчому майбутньому. Вони також можуть функціонувати як спеціалізовані помічники або інструменти загального призначення, взаємодіючи з іншими агентами, API та додатками.

Унікальним є те, що ШІ-агенти можуть навіть здійснювати автономні криптовалютні транзакції, що розширює їхню корисність у цифрових екосистемах.

Потенційні небезпеки

Дослідницька команда Binance вважає, що поєднання ШІ та криптовалют демонструє новий потенціал зростання, але є проблеми, які необхідно вирішити, перш ніж ШІ-агенти зможуть повністю розкрити свій потенціал. Однією з головних проблем, на думку Binance, є так звана «галюцинація», коли ШІ-моделі генерують невірну або оманливу інформацію з впевненою подачею, роблячи її правдоподібною.

Детальніше про це в нашій статті “Що таке ШІ-галюцинація та як її виявити звичайному користувачеві”.

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За матеріалами U.Today