Чому більшість криптопроєктів помирають — думка відомого бізнес-ангела

Американський підприємець Навал Равікант поділився своїм поглядом на короткий термін життя криптовалютних проєктів

Один з найвідоміших бізнес-ангелів Кремнієвої долини Навал Равікант вважає, що більшість криптовалютних проєктів помирають через те, що їхні засновники стають багатими “занадто рано”. Засновник AngelList підтримував різні криптовалютні проєкти, в тому числі платформу самообслуговування Casa.

Most crypto projects die because the founding team gets rich too early and you can’t recruit your way out of that.

— Naval (@naval) November 4, 2024