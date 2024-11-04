Чому більшість криптопроєктів помирають — думка відомого бізнес-ангела

Американський підприємець Навал Равікант поділився своїм поглядом на короткий термін життя криптовалютних проєктів

Один з найвідоміших бізнес-ангелів Кремнієвої долини Навал Равікант вважає, що більшість криптовалютних проєктів помирають через те, що їхні засновники стають багатими “занадто рано”. Засновник AngelList підтримував різні криптовалютні проєкти, в тому числі платформу самообслуговування Casa.

Most crypto projects die because the founding team gets rich too early and you can’t recruit your way out of that. — Naval (@naval) November 4, 2024

У відповідь на пост Равіканта Аарон Якобсон, керівник відділу маркетингу платформи соціальних мереж X, прокоментував, що багато криптовалютних проєктів не виживають через те, що придумують власні токени з сумнівною децентралізацією замість того, щоб спиратися на вже криптовалюти, що вже існують (такі як Біткоїн).

Майк ван Россам, квантитативний трейдер, також зазначив, що токеноміка певних проєктів спеціально розроблена для того, щоб венчурні капіталісти та інші учасники отримали максимальну вигоду під час генерації токенів.

Відомий венчурний капіталіст Адам Дрейпер, син “біткоїн-кита” Тіма Дрейпера, стверджує, що криптопростір історично був світом “захоплення цінності”, що передує створенню цінності. Отже, це призводить до створення багатства ще до завершення квесту. Однак Дрейпер зазначає, що зараз ситуація, схоже, змінюється.

Закі Манян з Sommelier Protocol зазначив, що ситуація покращилася після того, як ринок перестав неправильно оцінювати криптовалютні проєкти, що перебувають на стадії доопрацювання.

Компанії на ранніх стадіях розвитку, які прагнуть залучити капітал для розширення своєї діяльності, можуть звернутися за фінансовою допомогою до спеціалізованого класу інвесторів: бізнес-ангелів та/або венчурних капіталістів. Але чи знаєте ви різницю між цими двома типами інвесторів? Детальніше про це у нашій статті “Бізнес-ангели та венчурні капіталісти: у чому різниця”.

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За матеріалами U.Today