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Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC

04.11.2024 17:30
Ольга Деркач
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Binance, провідна світова криптовалютна біржа, оголосила про нову співпрацю з Amazon Web Services (AWS)

Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC

Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC Фото: freepik.com

Використовуючи хмарні технології AWS, біржа сподівається спростити процес «Знай свого клієнта» (KYC) і поліпшити обслуговування клієнтів за рахунок автоматизованого вирішення проблем.

Amazon Bedrock, двигун штучного інтелекту (ШІ), на якому працюють генеруючі додатки Binance, стане наріжним каменем нової ініціативи.

Працюючи в тандемі з Bedrock, Amazon Elastic Compute Cloud (ECS) розгорне додатки як масштабовані контейнерні сервіси.

«Комплексні хмарні сервіси AWS дозволяють Binance підтримувати наші постійні зобов’язання щодо забезпечення орієнтованих на користувача послуг, які підкріплені операційною досконалістю та задоволеністю клієнтів. Інтегруючи набір хмарних технологій AWS, включаючи передові можливості генеративного штучного інтелекту, ми не тільки оптимізуємо наші операції, але й встановлюємо нові стандарти ефективності та надійності в індустрії блокчейну та криптовалют. Ця ініціатива має вирішальне значення для збереження довіри нашої глобальної бази користувачів, яка налічує понад 237 мільйонів, і забезпечення безперебійного обслуговування в нашому стрімкому середовищі», — сказав Рохіт Вад, технічний директор (CTO) Binance.

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Ще одним важливим результатом співпраці є генеративне KYC-рішення на основі штучного інтелекту, яке автоматично заповнює інформацію про користувача, перевіряє документи з підтвердженням адреси (PoA) і прискорює перевірку World-Check.

Згідно зі звітами, ці вдосконалення призвели до поліпшення розпізнавання інформації про користувачів на 95%, зниження витрат на оптичне розпізнавання символів (OCR) на 80%, збільшення кількості підтверджень схвалення (PoA) на 6% у 107 країнах і скорочення часу, що витрачається на ручну перевірку кейсів World-Check, на 30%.

Binance планує розширити використання генеративних ШІ-технологій та хмарних сервісів AWS для обслуговування клієнтів, комплаєнсу та управління ризиками.

«Ми раді підтримати місію Binance, спрямовану на впровадження інновацій та забезпечення надійності в сфері цифрових активів. Це демонструє трансформаційний потенціал інтеграції генеративного ШІ з нашими комплексними хмарними сервісами в складних цифрових середовищах з високими ставками. Використовуючи такі сервіси, як Amazon Bedrock, Amazon CloudWatch та AWS Lambda, Binance впроваджує нові підходи до оптимізації систем та автоматизованого вирішення проблем. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження підтримки Binance у розробці передових рішень, які покращують їхню діяльність та надають винятковий досвід для їхньої глобальної користувацької бази», — заявив Директор AWS з хмарних та AI-інновацій Арні Рагвендер.

Нагадаємо, що Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані. Після отримання повної ліцензії криптобіржі Binance та Bybit пропонуватимуть у Казахстані різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниШтучний інтелект
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Binance використовуватиме ШІ від Amazon для KYC

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